Julio José Iglesias presume de plan alternativo al brunch postboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

¡Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya son marido y mujer! La marquesa de Griñón y el empresario se dieron el "sí, quiero" este sábado, 8 de julio, en una boda celebrada en el Palacio 'El Rincón' ante la atenta mirada de 400 invitados. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, estuvieron presente los hermanos de la novia, a excepción de Enrique Iglesias. A este respecto, Julio José Iglesias se mostraba muy feliz de regresar a España para un momento tan especial para su hermana y su familia. Sin embargo, lo cierto es que no lo hemos podido ver en público tanto como nos hubiera gustado. El hijo de Julio Iglesias no acudió a la preboda celebrada el viernes en el Hotel Ritz y tampoco ha estado presente en el brunch postboda que han celebrado los recién casados. ¿El motivo? Estaba disfrutando de un divertido plan alternativo.

Julio José Iglesias ha sido uno de los grandes ausentes del brunch que han celebrado Tamara Falcó e Íñigo Onieva este domingo, 9 de julio, horas después de su boda. Tal y como él mismo ha mostrado en sus redes sociales, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha disfrutado de su propio brunch en casa de la reina de corazones junto a varios miembros de su familia. "¡La parte filipina de mi familia está en casa!", escribía el cantante en sus historias de Instagram junto a una imagen en la que podíamos ver a su primo, Álvaro Castillejo, y a otros miembros de su familia materna.

Julio José Iglesias ha querido aprovechar su estancia en Madrid para pasar tiempos con los suyos después de haber estado tanto tiempo sin verlos. Y no es para menos. La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva era la ocasión perfecta para reunir a toda la familia y recuperar el tiempo perdido. Y así lo ha hecho el cantante. A juzgar por la instantánea que hemos podido ver, han picoteado frutos secos y algunos encurtidos en el porche de la vivienda que la socialité tiene en Puerta de Hierro, en Madrid.

Julio José Iglesias habla de la relación de su hermana con Íñigo Onieva

Un día antes de la gran boda del año, Julio José Iglesias se sentaba frente a Sonsoles Ónega y se sinceraba sobre cómo encaraba el enlace. Aseguraba que el hecho de que elógiese 'El Rincón' le traía buenos recuerdos porque fue en ese Palacio donde él también se casó. "Han tenido sus altos y bajos como todas las parejas, pero lo importante es que se lleven bien ahora y que sean felices, que se respeten y que se quieran", expresaba sobre el futuro de la marquesa de Griñón con su marido. Y ponía así fin al posible mal rollo que tuviera con el empresario.