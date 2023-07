Ante la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Enrique Iglesias se ha convertido en uno de los protagonistas indirectos de los últimos días. Todas las alarmas saltaban cuando se daba a conocer la decisión del cantante a la hora de no formar parte de la lista de invitados del gran día de su hermana. Un giro de los acontecimientos que Julio José Iglesias ha tenido oportunidad de explicar en su última entrevista en Y ahora Sonsoles, en la que ha hablado largo y tendido sobre los nervios de la marquesa de Griñón antes de darse al “sí, quiero”, además de haber dejado caer un detalle totalmente inesperado dentro del panorama internacional.

En un primer momento, el cantante ha hecho referencia a las emociones no solo de la ganadora de MasterChef Celebrity, sino también de su madre al estar a punto de ver a su hija casarse. Una emoción que había experimentado previamente con Chábeli, Ana y el propio Julio José; desvelando este último que también lo habría hecho con Enrique Iglesias. Y es que, aunque el hermano del intérprete de Bailando ha intentado quitar hierro al asunto, finalmente Sonsoles Ónega ha podido saber que el artista y Anna Kournikova también han pasado por el altar: "Lo que no hizo es una boda a lo grande". Unas palabras con las que demuestra que únicamente eran conocedores de esta buena nueva sus más allegados, hasta que el hijo de Julio Iglesias la ha confirmado.

El lapsus de Julio Iglesias Jr. al revelar la boda de Enrique

Lejos de dejar el dato en el olvido, la hija de Fernando Ónega ha vuelto a hacer referencia, minutos más tarde, al enlace desconocido entre Enrique y Anna, el cual ha sido uno de los bombazos de la tarde en toda regla: "Enrique lleva con Anna 35 años y tienen 3 hijos maravillosos", ha señalado Julio Iglesias. De esta manera, dejaba clara su postura a la hora de considerar lógico que la extenista y su marido hubieran unido sus vidas a través del matrimonio, sobre todo teniendo en cuenta que llevan más de tres décadas juntos.

Enrique Iglesias, el ausente más sonado en la boda de Tamara Falcó

Ante esta nerviosa situación en la que ha revelado el secreto familiar mejor guardado hasta la fecha, a Julio José no le ha quedado más remedio que reír y confirmar que la también conocida como "reina de corazones" tiene a sus hijos varones casados "al menos una vez". No obstante, Enrique ha preferido mantenerse en un segundo plano en lo que al evento más esperado del año se refiere, optando por no acudir a la boda de Tamara porque "no le gustan las bodas", según ha confesado su hermano.