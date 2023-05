Julio Iglesias muestra una foto actual y sorprende con nueva imagen

Julio Iglesias reaparece para tranquilizar a todos sobre su estado de salud. En los últimos días algunas informaciones apuntaban a que la salud del cantante estaría mermada. "A mí lo que me dicen es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden", expuso 'A la tarde' de América TV. Con la fotografía que el propio artista ofrece despeja todas estas dudas. Son muchos los que no han podido notar el cambio físico del mismo e, incluso, el parecido que guarda en ella con Julio Iglesias Puga. En un fondo natural, aparece posando ante las cámaras luciendo una camisa blanca, dentro de la gama de colores crema que su padre lucía en multitud de ocasiones.

Él mismo era consciente de que este paralelismo se iba a realizar al ver la luz la instantánea por ese bigote tan característico que ahora luce orgulloso. "Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre", dijo a todos sus seguidores. Solo le han faltado las características gafas con cristales tintados que este lucía cada vez que podía. En su perfil no hay una fotografía tan actual como está desde hace años. Es habitual que utilice videos de actuaciones o fotografías antiguas y familiares para los pensados y desarrollados textos que comparte, pero no algo tan personal. "Papuchi", como así se le conocía falleció el 19 de diciembre de 2005 a los 90 años y siempre fue la gran referencia para el artista.

"Te ves tan fuerte y tan parecido a tu padre", le resaltaba uno de sus fieles seguidores. "Por lo cierto una apariencia de Papa, Don Julio un gran personaje" o "Te sienta bien el bigote, te pareces mucho a tu padre" son el ejemplo de los numerosos comentarios de apoyo que recibe y que le confirman el parecido que entre ambos se puede observar. Puedes ver en las imágenes que acompañan a esta noticia ese cambio físico que tanto sorprende después de no haber tenido noticias certeras suyas. Bromearon incluso con él en que se convertiría en protagonista de "memes" en cuanto fueran conscientes de dicho parecido: "Pensando en el poco de memes que se le vienen en su mes".

La ausencia de Julio Iglesias, un "pequeño tiempo de soledad" elegido

Julio Iglesias no apareciera en los medios era, simplemente, "No puede creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad...". El hecho de queno apareciera en los medios era, simplemente, " un pequeño tiempo de soledad ". Tuvo la oportunidad de poder elegir desaparecer de los focos por una temporada y así lo hizo. En él aprovecha para poner en orden nuevos proyectos que verán la luz y de los que no puede estar más orgulloso. "Nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias", desvela. Las entrevistas, sin embargo, no están dentro de estos planes. Continuará, por ello, manteniéndose en un segundo plano que solo rompe para aclarar su actual estado de salud: ". Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad...".

No ha querido ni mencionar las palabras que se decían en el programa de América anteriormente referenciado. Se sostenía que "aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas". Quiere hacer llegar el mensaje que lanza a través de sus redes sociales, que se encuentra "DPM", y por ello comparte la publicación incluso en sus historias .