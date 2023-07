Julio Iglesias Jr. entierra el hacha de guerra con Íñigo Onieva antes de la boda

Julio Iglesias Jr. ya se encuentra en Madrid para vivir junto a su hermana Tamara Falcó el día de su boda. Este 8 de julio en El Rincón se celebra su enlace junto a Íñigo Onieva y son muchos los detalles que quedan por conocer. Como reside en Miami, al igual que sus hermanos Enrique y Chabeli, eran una de las grandes dudas. Nada más lejos de la realidad, han viajado hasta España sin dudarlo para estar en una fecha tan especial. Antes de la preboda del día anterior, del viernes 7, descubre nuevos detalles en televisión del que ya se denomina el "enlace del año".

Ha sido en torno a las 19:00 horas de la tarde, es decir, dos horas antes de la preboda, cuando Julio José se ha sentado frente a Sonsoles Ónega para conceder una esperada entrevista en Y ahora Sonsoles en la que ha hablado sobre los nervios de su hermana: "Está muy feliz, se casa mañana y el día en el que te casas es muy especial. Mañana le toca a ella y estamos todos en casa de mi madre, la familia entera prácticamente, y todo muy bien", comenzaba explicando.

Un testimonio que no ha quedado ahí, ya que el cantante ha seguido haciendo referencia al gran día de su hermana, en el cual hay una notable ausencia, la de Enrique: "Mi hermano no viene porque a mi hermano no le gustan las bodas, no estuvo ni en la mía", ha asegurado, quitando hierro al asunto para después aclarar que se lleva bien "con todo el mundo" dentro del ámbito familiar. Es por ello que no resulta extraño que todos ellos se hayan desplazado hasta el domicilio de Puerta de Hierro, en el que han hablado del gran día: "Hablamos de la boda, de qué se va a hacer y de lo divertido que va a ser. La casa está un poquito alborotada", ha indicado, visiblemente contento por su hermana en los previos a la boda. Una situación íntima en la que Tamara ha expresado estar dispuesta a convertirse en madre a corto plazo: "Lo hablamos ayer, Tamara quiere tener hijos, aunque a lo mejor me tocaría a mí antes".

La familia Preysler, con las emociones a flor de piel antes de la boda

Como no podía ser de otra manera, los protagonistas de la velada nupcial no solo son los novios, sino también los allegados a la marquesa de Griñón y especialmente Isabel Preysler. La también conocida como "reina de corazones" ya ha vivido previamente la experiencia de ver casarse a algunos de sus hijos y ahora repite con Tamara. Algo que Julio José ha confesado que también le hace muy feiz: "Mi madre está feliz si Tamara lo está", ha indicado. Un sentimiento que también comparte él pese a haber dejado entrever en alguna ocasión que no terminaba de confiar en el futuro marido de su hermana: "Han tenido sus altos y bajos como todas las parejas, pero lo importante es que se lleven bien ahora y que sean felices, que se respeten y que se quieran", pronunciaba. Una manera de enterrar el hacha de guerra con el que está a punto de convertirse en su cuñado.

Julio Iglesias Jr. se pronunció así sobre Íñigo Onieva tras su segunda oportunidad: "La apoyo a ella en lo que quiera"

En marzo de 2023 Julio Iglesias Jr. se expresó con los medios de la segunda oportunidad que su hermana Tamara Falcó se estaba dando con Íñigo Onieva después de su primera ruptura. En la celebración de su 50 cumpleaños en Madrid atendió a los reporteros y se situó al lado de la Marquesa de Griñón, como cabría esperar. "Lo que le he dicho es que si ella está feliz, que la apoyo a ella en lo que quiera, así de fácil. Y a mi madre lo mismo", expresó muy claro. Tiene seguro que, aunque pueda darle algún consejo, ella siempre tendrá la última palabra: "Puedo darle mis consejos, le puedo decir 'piénsatelo', 'esto y lo otro'...pero la decisión la va a tomar ella", justifica. Una posición ya más calmada a la que tomó cuando se conoció la noticia de una posible infidelidad que los habría distanciado. "Mi hermana merece otro tipo de hombre, que esté a su altura en cuanto a sentimientos y bondad. Mejor que esto haya pasado antes de la boda", dijo entonces.