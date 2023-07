Julio Iglesias, del accidente que casi provoca su muerte: “Mi vida cambió para siempre”

Julio Iglesias recuerda junto a sus seguidores uno de los momentos clave de su vida. El 22 de septiembre de 1962 quedaría marcado para siempre para el cantante tras el accidente de tráfico que sufrió en Majadahonda (Madrid). Tras chocar con unos arbustos, fue trasladado a un centro hospitalario de la capital. Allí le dieron las peores noticias que nadie se podría imaginar, no volvería a caminar. A pesar de ese pronóstico, evolucionó satisfactoriamente y todo quedó como un mal recuerdo. "Ese accidente, como digo siempre, juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que, aún no ha terminado", aprendió de aquel difícil momento.

Uno de sus grandes éxitos, 'La vida sigue igual', fue su forma de expresarle al mundo por lo que había pasado. Un suceso que terminó con cualquier aspiración que tuviera como futbolista y en el Real Madrid. "La escribí pensando en lo que sentía en aquellos momentos después de mi operación. Saqué fuerzas que no tenía con la música que me daba una guitarra y escribí estos pequeños versos sin saber dónde iban a terminar", recuerda. El destino quiso que fuera la seleccionada para su participación en el Festival de Benidorm de 1968: "Gracias a ese Festival Nacional de la Canción todo se convirtió en un sueño que dura hasta hoy".

Le sirvió esta canción tanto para su carrera como para escaparate de RTVE. Se llevó en 1970 el honor de representar a España en el Festival de Eurovisión por ello. Dejaba, entonces, atrás todo lo vivido en ese accidente y la vida se planteaba de otra manera. "Se cumplen 55 años que cambiaron mi vida para siempre. Gracias a todas vosotras y a todos vosotros por darme tanta fuerza para vivir", terminaba Julio Iglesias su recuerdo para ese punto de inflexión tanto personal como profesional.

Julio Iglesias zanja todas las dudas sobre su salud: "Estoy DPM. Decir que nunca he tenido mi mente más clara"

La publicación sobre el accidente que sufrió de joven Julio Iglesias pilló a todo el mundo por sorpresa. El cantante no da declaraciones desde Miami, lugar donde vive, y utiliza su perfil en una conocida red social para hacer sus propios comunicados. Hacía ya mes y medio que no se pronunciaba y rompía así su "silencio". Antes fue con una fotografía para desmentir que su estado de salud estaba deteriorado. "De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre", sentenció entonces.

Era él mismo el que respondía todas las cuestiones que se habían planteado y que señalaban un posible deterioro. "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…", lanzaba directo y sin temor a los comentarios. Su hijo Julio José corroboró todas las palabras de su padre cuando le preguntaron. Confirmó que se encuentra perfecto, muy contento y feliz con su vida. Tanta es la energía que tiene que, incluso, está pensando en preparar una celebración para su 80 cumpleaños y juntar a la familia.