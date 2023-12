Fran Rivera se mostró especialmente crítico con su "archienemiga", la viuda de su padre, Isabel Pantoja, en sus declaraciones en el programa '¡De viernes!'. En su entrevista, que sigue dando mucho que hablar, volvió a sacar uno de los temas que más dolor le ha causado: las pertenencias de su padre que nunca recuperó tras su muerte y que siempre ha defendido que Isabel Pantoja no le quiso dar. Incluso llegó a afirmar que la tonadillera prefería quemar las cosas de su padre, antes que dárselas a sus hijos. Unas duras palabras que Julián Muñoz ha desmentido, este martes, en 'Vamos a ver'.

Julián Muñoz sale en defensa de Isabel Pantoja

Julián Muñoz ha roto su silencio al respecto y ha querido responder a Laura Cuevas, hija del antiguo mayoral de Cantora, quien confirmaba las palabras de Fran. Y contó en '¡De viernes! que el exalcalde de Marbella, siguiendo los deseos de Isabel Pantoja, habría quemado las fotografías de Paquirri con sus hijos cuando era pareja de la tonadillera.

Así lo ha confirmado Pepe del Real en 'Vamos a ver', después de haber hablado por teléfono con Julián Muñoz. Según el colaborador, niega haber quemado esas fotografías. Es más, según Muñoz, los objetos de Paquirri seguían en Cantora, al menos cuando él vivía en la finca. "Julián niega haber quemado ningún objeto personal de los hijos mayores de Francisco Rivera 'Paquirri' y me detalla todo lo que había visto en Cantora en ese cuarto del que tanto se habla y en el que estarían los objetos reclamados por los hijos del torero", ha explicado.

En su conversación con el colaborador, Julián Muñoz, que este año ha vuelto a tener problemas con la justicia, afirma que ha visto los trajes de torero que tanta discordia han causado entre Francisco Rivera Ordóñez e Isabel Pantoja. "Sí, sí, yo vi dos. Nada más, yo vi dos en un armario con un estoque y un gorro, nada más", ha asegurado.

Las duras palabras de Fran Rivera sobre Isabel Pantoja en '¡De viernes!'

Uno de los temas que más ha dado que hablar, tras la entrevista de Fran Rivera entrevista en televisión, ha sido las duras palabras que le dedicó a la viuda de su padre, Isabel Pantoja. Sin decir su nombre en ningún momento, le dedicaba un mensaje muy directo: "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente (...). No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera". Y, añadía, al recordar la muerte de su madre: "Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer (Isabel Pantoja) qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona".

Y es que Francisco Rivera todavía mantiene una guerra abierta contra la cantante por recuperar las pertenencias que guarda en Cantora de Paquirri y que nunca entregó a Fran y Cayetano.