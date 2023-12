Julián Contreras y sus explosivas y nuevas palabras contra Fran Rivera

Julián Contreras, al igual que Eugenia Martínez de Irujo, está molesto con Fran Rivera y su explosiva entrevista. En especial con todo lo que su hermano ha contado sobre la enfermedad de su madre, de cómo la adicción a las drogas destrozó su hogar y del dolor que supuso ese infierno para él y el resto de su familia. Una charla en '¡De viernes!' de la que han sido testigos otros miembros del clan y sobre la que han comenzado a pronunciarse. Tras el enfado de Cayetano Rivera, Julián ha roto de nuevo su silencio. Lo hace horas después de estallar contra Fran y tras preguntarse el porqué ahora se está concienciando de lo que le ocurrió a Carmen Ordoñez: "A buenas horas (...) Me parece increíble lo que se está diciendo". Un cabreo que ha continuado y que se ha avivado con nuevas declaraciones por su parte.

Julián Contreras estalla contra Fran Rivera: "Lo que ha contado de la enfermedad de mi madre roza el delirio"

Aunque no quiere adelantarse y quiere esperar a ver qué dice Fran Rivera en su reaparición prevista para este viernes 22 de diciembre, ya ha dado un paso al frente. Después de asegurar que depende de lo que diga entonces "él contará toda la verdad", Julián Contreras ha tildado las palabras de su hermano de delirio: "Lo que ha contado de la enfermedad de mi madre roza el delirio. De mí puede decir lo que le dé la gana. Es algo que está total mente fuera de lugar, ahí nadie apareció y si yo hablará...Solo estaba yo. La versiones que está dando se proclama autosolucionador y no estuvo", apunta muy enfadado. Tanto es así que incluso tacha lo sucedido de "miserable".

No ha querido entrar en otros matices como que Fran Rivera fue quien costeó todos los tratamientos de Carmen Ordoñez para superar su adicción a las drogas. Así lo han asegurado varios periodistas, entre otros, Antonio Rossi, quien ha explicado que el único que no abonó fue el último. Pero ¿qué dijo Fran Rivera sobre su madre, Carmina, para que esté Julián Contreras tan enfadado con él? Se centró en su pérdida y en cómo afronta el duelo casi 20 años después de su partida. "Fue horrible (...) Qué pena porque se ha quedado con tantas cosa por vivir y por vivir yo con ella. Mi madre empezó con una adicción a los somníferos cuando murió mi abuela", aseguró. Recordó también el problema de Carmen con las drogas y cómo su adicción terminó por separarles: "La droga es una enfermedad terrible, mi madre no pudo salir. Hace mucho daño a todos los que están alrededor, porque ves que se está autodestruyendo".

Julián Contreras considera que Fran Rivera no está siendo autocrítico

Julián Contreras también ha querido dar su opinión acerca de la nula relación que tiene Fran Rivera con sus tres hermanos. En la actualidad ni tiene contacto con Kiko Rivera, ni con Cayetano. Mucho menos con Julián. "No se lleva bien con ninguno de sus hermanos, hombre yo puedo ser un gilipollas pero y ¿el resto? Al final él resulta una pieza celestial. No hay una sola crítica en su actitud", espeta en 'Vamos a ver' a través de Pepe del Real.