Julián Contreras responde a su hermano Fran Rivera tras sus duras declaraciones

Fran Rivera y sus incendiarias declaraciones sobre Julián Contreras no han caído en saco roto. Solo dos días después de que el torero se sentara en '¡De viernes!' y contara, entre otras cosas, el motivo por el que rompió la relación con su hermano para siempre, ya ha habido contrarrespuesta. El hijo menor de Carmen Ordoñez ha dado un paso al frente y ha respondido a Fran, con quien tiene nulo contacto desde hace años. Aunque sus versiones son contradictorias, el diestro ha asegurado recientemente cuál fue su última conversación. La última vez en la que hablaron y el porqué saltó todo por los aires sin posibilidad de reconciliarse. "Me pidió dinero, le dije que no podía y desapareció. Fue a la tele a despellejarme", dijo Fran, pero ¿cuadra esto con lo que recuerda Julián? Él ya ha roto su silencio.

Fran Rivera recuerda el final de su madre, Carmen Ordoñez, quien murió con 49 años

Julián Contreras no ha dejado de darle vueltas a las palabras de Fran Rivera en televisión. Se pregunta la verdadera razón por la que ahora se lamenta el final de su madre, el cual se vio marcado por su adicción a las drogas. "Mi madre no pudo salir de ahí (...) Es duro. La echo muchísimo de menos. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época", espetó. Una pérdida que tuvo lugar en el año 2004 y que sigue generando un gran dolor en la familia, siendo incluso motivo de disputa. Julián, por su parte, no alcanza a entender que Fran Rivera lo recuerde en televisión, mucho menos su discurso. "¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas", se pregunta, tal y como ha hecho saber a 'Espejo Público'. "Me parece increíble lo que se está diciendo (...) He pasado un calvario social por posicionarme. Es vergonzoso", añaden.

Una conversación larga en la que Julián Contreras habla sobre drogas, infidelidad y en la que se pronuncia una palabra "pesetero". Unas palabras que lejos de acercarles, tan solo les distanciarán en el futuro. A pesar de que él llevaba un tiempo en silencio, a finales del mes de octubre opinó sobre el momento actual de Fran Rivera. En concreto, sobre la escasa relación que el diestro tiene ahora con Kiko Rivera y con Cayetano, a quienes en su día adoraba por encima de todo. "Cuando tú crees que el mundo es el que está equivocado y tú estás en posesión de la verdad, te vas arrinconando", explicó. Eso sí, no fueron los únicos bombazos que dio sobre él, sino que aportó más información sobre su ruptura definitiva con Fran, con el que parece no haber vuelta atrás.

Julián Contreras habla de la última vez en la que llamó a su hermano Fran

"Para reconciliarme tendría que haber un conflicto, yo no lo tengo. A mí me llaman por teléfono y yo lo cojo. Yo intenté hace unos cuantos años que retomáramos el contacto. Pienso que lo que había hacer es intentar relacionarse y no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado o todo lo que se ha hecho. Pero no fue bien recibido", dijo Julián Contreras.