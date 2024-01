Julián Contreras relata el día que pidió auxilio desesperado a Fran Rivera

"El relato de una mujer maltratada es terrorífico". La última entrevista de Julián Contreras en el programa 'De Viernes' nos deja grandes titulares. El hijo pequeño de Carmen Ordóñez no solo ha aclarado el motivo por el que se distanció de Fran Rivera, también ha echado la vista atrás para sacar a relucir la conversación más íntima que ha tenido hasta la fecha con el torero. Se produjo cuando era consciente de que su madre era víctima de malos tratos.

"Es indignante tener que escuchar esto; la versión de que se enteró de los malos tratos al ver las fotos publicadas en los medios. Se enteró por mí. Yo le conté aquello mucho antes". Julián Contreras ha explicado de cómo se percató de lo que estaba ocurriendo. "A mí me lo confiesa su maltratador: Me dice 'yo he tenido que pegar a tu madre'. Yo se lo cuento a Francisco y tengo una conversación sentado en un banco en la Avenida América de Madrid. Fue tan duro aquello que me acuerdo hasta de lo que llevaba puesto. Le digo: 'Está pegando a mamá y no sé lo que puedo hacer'. Me dijo que le llamase y que iba en barco, tren, avión o coche". Un relato que no solo acercó a su hermano mayor en su momento, también a otros familiares. "Yo le conté aquello a todo el que pude. A todo el que me quiso escuchar".

Julián Contreras narra la escalofriante conversación con su madre

"Yo amaba a mi madre con locura", ha subrayado el hijo pequeño de Carmen Ordóñez quien se ha derrumbado en distintos momentos de la conversación, entre ellos, cuando presenció un escalofriante episodio con tan solo 14 años. "Entré en la habitación de mi madre y me tiré encima de él. Tuvimos un forcejeo. Mi madre lloraba desconsolada. Él me dice: 'Tienes que entender lo que estoy haciendo'".

"Le dije que se fuera de la casa porque sino al día siguiente uno de los dos no iba a estar en condiciones. Pasé una noche con mi madre muy dura. Fue la primera vez que escuché el relato de una mujer maltratada que es terrorífico. Me decía: 'Tienes que entender que la persona que amas te está pegando y eso te genera culpabilidad, angustia y rechazo. Quieres quitarte eso de encima, pero es la persona que amas'. Hay un momento de esa noche que me dice: '¿Tú crees que me lo merezco como dice él?' Le dije: 'No, mamá. No te mereces nada de esto'".

Julián Contreras, sobre los malos tratos que sufrió su madre: "Durante años me sentí culpable"

Julián Contreras ha reconocido que durante años sintió culpabilidad. "Siempre he pensado que podía haber hecho más y que hubo una llamada que no hice o una frase que no dije". Sin embargo, ha subrayado que en aquella época era un niño. "No pude hacer más de lo que hice". Otro de los capítulos más duros que vivió fue el siguiente: "Tienen un forcejeo y él la golpea con una plancha. Nunca he contado esto, pero el día que vi la foto sentí alivio. Pudo haber matado a mi madre. Estar en la tesitura de que un planchazo se convierta en un mal menor es terrible. Pensé que menos mal que estaba así. Me sentí culpable. Durante muchos años me sentí culpable".