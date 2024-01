Dos semanas después de que Fran Rivera se sincerara como nunca en la entrevista que concedió a '¡De viernes!', su hermano Julián Contreras se sentará en el mismo plató de televisión para responderle en directo. El menor de los hijos de Carmen Ordóñez se ha mostrado muy crítico con su hermano al que ha acusado, entre otras cosas, de hacer todo "por dinero" y de ser un "celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto".

Después de que Fran Rivera rompiera sus propias reglas y concediera una entrevista en televisión para hablar de su vida privada, en 'De Viernes', Julián Contreras se ha mostrado más duro que nunca con su hermano mayor. Al menor de los hijos de Carmen Ordóñez no le hicieron ninguna gracia las declaraciones de Fran Rivera sobre los problemas de adicción de su madre y no ha dudado en cargar duramente contra él: "No soporto la distorsión de Francisco al hablar de la relación de nuestra madre con las drogas. Mi hermano no vio nada de eso ni tiene ni idea... Cuando se tomaba 40 pastillas porque su vida le atormentaba y no podía dormir. Él no llega a eso porque es un tipo muy ignorante y el pobre no da para más".

En el plató de televisión el torero habló también, como nunca antes había hecho, de su relación con sus hermanos. Y dio a conocer que se distanció de Julián, alguien a quien estuvo muy unido en el pasado, debido al dinero le había prestado. Y, sobre todo, por las entrevistas que Julián ha concedido en televisión hablando de él. "Es verdad que el peor momento de mi madre quien más lo vivió fue Julián, mi madre a mí me quería proteger y muchas cosas no me llegaban, ella sabía que yo me ponía delante de un toro (…) Ahora pienso que yo a lo mejor la podría haber ayudado un poco más, me ocupé de preocuparme de mí porque yo toreaba cada día, es verdad que el que estuvo ahí fue Julián, nunca lo he negado (...)", confesó.

Y añadió: "A mí tener mala relación con mis hermanos me duele, pero es verdad que siempre tengo que ser yo el que olvide, respeto que la gente vaya a programas de televisión para llevar dinero a su casa, pero siempre era hablando mal de mí (…) Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido (...) Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas".

Julián Contreras se sentará en el plató de '¡De Viernes!'

Ahora, este viernes, Julián Contreras dará el golpe definitivo a su hermano Fran Rivera el mismo plató de televisión... Telecinco ha confirmado que el menor de los hijos de Carmen Ordoñez se sentará, en directo, en '¡De Viernes!' para responder a las palabras de su hermano. Una réplica que se espera será dura y, sin duda, nada conciliadora, a juzgar por las últimas declaraciones de Julián sobre su hermano.

"Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto", afirmaba contundente tras la emisión de la entrevista del torero en Televisión. "Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado, que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal", añadía.

Pero los dardos de Julián no quedaban ahí... Además, afirmó que su hermano "lo hace todo por dinero": "Cuando habla de mis negocios, del dinero que me dejó, parece que es el mejor empresario del mundo, una especie de Amancio Ortega… en fin".