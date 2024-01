Las explicaciones de Julián Contreras tras descubrirse que no paga el alquiler: "Le pasa a mucha gente"

Julián Contreras (38 años) no paga el alquiler desde hace varios años. El hijo de Carmina Ordoñez se lo confesó a la revista SEMANA, un momento muy complicado con el que su casero se solidarizó. Al parecer, tres años después, la situación sigue en el mismo punto. "Les echamos de aquí en febrero porque no pagaban. Mientras, veíamos en televisión cómo se pegaban fiestas y concedían entrevistas. Lo que hemos vivido ha sido un verdadero infierno, a mi marido le dio hasta un infarto por su culpa", explicaron sus arrendadores en televisión durante este fin de semana. Horas después el joven ha roto su silencio, un movimiento que ha provocado un aluvión de críticas contra él. Entre otros, por parte de la periodista, Isabel Rábago (49 años), o del colaborador, Alessandro Lequio (63 años), quienes no comprenden cómo alguien que aparece en la pequeña pantalla ha llegado a este extremo.

Fue desahuciado en el año 2018 de otra vivienda, por lo que hizo las maletas y se mudó a una nueva casa en Móstoles (Madrid). Lo que no esperaba es que meses más tarde se vería envuelto en problemas judiciales. Mucho menos que le reclamarían altísimas cantidades por impago del alquiler. "Él dice que no entiende que se le acuse del infarto de su casero, de que se empapele su barrio, de salir en televisión.... que digan que yo no he pagado, pero que no provoco un infarto a alguien", ha dicho Alexia Rivas tras hablar largo y tendido con Julián Contreras este lunes.

Aunque insiste en que Julián Contreras no está orgulloso de no hacer frente a los pagos, sí que admite que desgraciadamente hay muchas personas como él. "Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, que no es la única persona que no puede pagar el alquiler y que se siente mal por estar en ese lugar", añadía. Unas palabras que indignaban a los tertulianos de 'Vamos a ver'. El primero en saltar y estallar contra Julián era Antonio Rossi, quien explicaba qué haría él si fuera el propietario del piso en el que vive Julián Contreras junto a su padre. "Si mi casa me la dejan sin pagar dos años, no se la empapelo, salgo aquí. Hay que ser sinvergüenza para no pagar el alquiler durante dos años. ¿Cuántos programas ha hecho Julián en los últimos años? ¡Y no paga!", comentaba indignado.

El mismo parecer tenía Isabel Rábago, que aconsejaba a Julián Contreras que se pusiera a trabajar, al igual que Alessandro Lequio. El italiano iba un paso más allá y le atacaba duramente por no hacerse cargo de las mensualidades de alquiler de "caradura". "Es una vergüenza que este tipo no pague, pero que se aproveche de un sistema que tolera que un inquilino no pague a sus propietarios, hay caraduras como este señor que atentan contra la propiedad privada", opinaba. Julián Contreras, por su parte, ha revelado que ha demandado a los propietarios por "por acoso y coacciones", un as que se guardaba bajo la manga y que ahora acaba de descubrirse.