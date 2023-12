Julián Contreras despelleja a Fran Rivera: "Es mediocre intelectual"

Durante sus últimas intervenciones televisivas, Fran Rivera dejó claro que no tiene ningún tipo de relación con su hermano pequeño, Julián Contreras Jr. También desveló el detonante que provocó el distanciamiento entre ellos. "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció". Otra causa de esta ruptura en la familia han sido las distintas entrevistas del escritor que no han gustado al torero. "Me despellejó". Nuevamente, el hijo pequeño de Carmen Ordóñez ha realizado unas explosivas declaraciones en contra de su hermano mayor.

"Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto", ha afirmado en conversación con un redactor del programa '¡De Viernes!'. Además, se ha mostrado crítico ante las recientes entrevistas del diestro en televisión. "Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal".

Julián Contreras carga duramente contra Fran Rivera: "Lo hace todo por dinero"

Sin filtros, así se ha pronunciado en esta ocasión Julián Contreras evidenciando un profundo enfado ante las últimas declaraciones de Fran Rivera. "Mi hermano sistemáticamente lo hace todo por dinero y si puede quitarle cualquier oportunidad a una persona que tenga a su alrededor para quedársela él, lo hace. La gente tiene esclavitud social de mi hermano, quieren ir a fiestas en las que se pueden encontrarse con él". Asimismo se ha mostrado muy molesto sobre lo que dijo respecto a su faceta empresarial. "Cuando habla de mis negocios, de mi restaurante, y el dinero que me dejó parece que es el mejor empresario del mundo. Una especie de Amancio Ortega".

El cruce de acusaciones no cesa. Fran Rivera fue el primero en pronunciarse sobre el cisma familiar. No solo no mantiene relación con Julián tampoco con Kiko Rivera. "Uno se cansa y se cansa. Creo que el tiempo pone a todos en su sitio. Tenemos educaciones y visiones distintas. No digo que dentro de unos años no volvamos a tener relación, pero ahora mismo no la hay. No sé si me han fallado ellos o yo les he fallado. Ahora mismo no hay relación y no se la espera". Aprovechaba para puntualizar a quiénes considera miembros de su familia: "Son mis hijos, mi mujer y mis amigos". Respecto a Cayetano Rivera subrayaba que el nexo era distinto. "Tengo otra relación, algunas veces nos peleamos, otras veces estamos mejor, pero me llama y le llamo. Tenemos más cosas en común".