Julián Contreras desmiente a Fran Rivera: aclara el motivo del distanciamiento entre hermanos

Dispuesto a dar la estocada definitiva, así ha arrancado la entrevista de Julián Contreras en el programa 'De Viernes'. El hijo menor de Carmen Ordóñez ha respondido a su hermano Fran Rivera. "Vengo por alusiones. Yo no he emprendido este movimiento", ha subrayado desde el inicio. Además, ha desmentido que la relación entre ambos se rompiera por cuestiones económicas como dijo en su momento el torero.

"Yo no pierdo nada. Lo justo es que lo contemos todo", ha indicado Julián Contreras quien ha explicado que la relación se enfría inicialmente hace dos décadas cuando su madre cayó enferma y su hermano puso distancia. Asimismo ha dado otra versión de los hechos: "Ahí empieza el distanciamiento. Mamá estuvo medicamente diagnosticada como una consumidora social. No es cierto que fuera una drogadicta". Tiempo después volvieron a recuperar el contacto, sin embargo se rompió el nexo después de la boda de Cayetano Rivera con Eva González, celebrada el 6 de noviembre de 2015. "A mí en esa boda solo me hablaron para decirme que me pusiera en la foto. Yo me siento incómodo y disgustado por el trato que recibo. Me siento una cuota. Una vez que me voy, a los dos días recibo una llamada de una persona que me dice: 'Están diciendo que en la boda tú te sentiste desplazado'. Yo digo que fue así".

La pandemia del coronavirus: un punto de inflexión en la relación entre Julián Contreras y sus hermanos

"Ha pasado demasiado tiempo, quizás no hemos tenido ninguno interés en reconducir esto", ha aseverado el hijo pequeño de Carmen Ordóñez sobre si existe posibilidad de un acercamiento. "Si algo me ha quedado claro de todo esto es que mi hermano tiene una visión cuantitativa en vez de cualitativa". Además, ha contado que un punto de inflexión se produjo en 2020, durante la pandemia del coronavirus. Fue entonces cuando reflexionó y quiso mantener una acercamiento con Fran y Cayetano.

Respecto a las recientes declaraciones de Fran Rivera, Julián Contreras ha sido tajante. "Me dolió mucho. Fue el detonante. A mí las cosas personales no me suponen nada, pero creo que el relato que ha contado de lo que ocurrió con nuestra madre está alejado de la realidad. No es justo, no es cierto y es dañino. Entiendo que es grandilocuente y suena más lo que él ha contado -o la forma en la que lo ha contado-, pero esperaba otra cosa. No estoy de acuerdo ni en el contenido, ni el continente". Ha sido muy crítico con las últimas intervenciones televisivas del diestro. "Me sorprende ver a Francisco aquí. Cuando a mí me han marcado por hacer esto: por venir y conceder entrevistas y contar episodios de mi vida. Mi hermano es una persona que desprecia todo esto y a todos lo que se dedican a esto. Me sorprende que tenga esta vuelta atrás".