La dura advertencia de Julián Contreras a Fran Rivera

Julián Contreras ha roto su silencio. Después de que Fran Rivera se sentara en ‘¡De Viernes!’ Para hablar largo y tendido sobre su relación con Eugenia Martínez de Irujo, la adicción de su madre y su vínculo con sus hermanos, ahora el hijo de Carmina Ordoñez ha tomado la palabra. En apenas unas horas, el sevillano se sentará en el plató del programa de los viernes de Telecinco para echar aún más leña al fuego a su conflicto con el hijo mayor de Paquirri.

Antes de acudir al espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Julián Contreras ha atendido a los periodistas de ‘Vamos a ver’ para ofrecer un adelanto de lo que será su entrevista: “Mi hermano no sabe lo que es sufrir, yo he pasado hambre (…) Yo he tenido una época en mi vida que para comer abría el grifo”, ha contado, visiblemente apenado. Pero poco o nada parece quedar en él de esa tristeza, y ahora está dispuesto a plantar cara a Fran Rivera.

“Es un machista de libro, totalmente anacrónico y es un ignorante absoluto”. Con estas palabras, Julián ha definido tajantemente a su hermano mayor, a quien ha lanzado una clara advertencia: “Si quieren ver arder el mundo, que me den una cerilla… Pero que me den la cerilla”, ha estallado. Y es que, a Contreras no le gustaron en absoluto las declaraciones del torero sobre su madre. Es por ello que lamenta enormemente que su “última conversación” fuese “una discusión a gritos” que ahora recuerda al echar la vista atrás.

El ataque que desataba la guerra entre Julián Contreras y Fran Rivera

Este testimonio por parte de Julián es la continuación a las palabras que Fran Rivera tuvo hacia él en el mismo plató. El diestro fue muy claro al hablar de su hermano menor: “Respeto que vaya a programas de televisión para llevar dinero a casa, pero siempre hablando mal de mí… Julián me da mucha pena, en el fondo sabe que no voy a dar informaciones sobre cifras, le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido”, comenzaba indicando.

Sus declaraciones no quedaban ahí, y el hermano de Cayetano Rivera continuaba con sus reproches: “Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas”, continuaba. Lo que por aquel entonces no podía llegar a imaginar, es que sus palabras provocarían que la distancia entre él y su hermano fuera cada vez mayor. Tanto es así, que ahora Julián le ha cogido el testigo y promete dar una de las entrevistas más sonadas en ‘¡De Viernes!’ con el objetivo de despejar todas las dudas de los espectadores.