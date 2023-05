Para Julia Janeiro no han pasado desapercibidas las duras palabras que Belén Esteban ha dedicado a su padre, Jesulín de Ubrique. La joven no es muy dada a compartir aspectos de la vida que hace junto a su padres, Jesulín y María José Campanario. Sin embargo, ahora que el torero está de plena actualidad, su hija ha querido tener un gesto de lo más especial con él. Y lo ha hecho de manera pública.

Justo hace unas horas, la 'princesa del pueblo' hablaba con contundecia sobre Jesulín de Ubrique. Estas palabras han coincidido con su presencia en 'El Hormiguero' poco después. Julia Janeiro le ha mostrado su apoyo de una manera muy sutil y dejando claro que pase lo que pase estará siempre al lado de sus progenitores.

Esta ha sido la manera de mostrarle apoyo a su padre

Lo ha hecho a través de Stories, compartiendo una publicación del programa de Pablo Motos. Orgullosa con los datos de audiencia que ha tenido el pograma de Antena 3 con la visita de su padre, no tiene más que añadir. Una foto del torero y el otro invitado, Albert Espinosa, en la que podemos ver el número de espectadores que tuvo este formato durante la noche de esta pasado miércoles. 2.259.000 espectadores estuvieron muy pendientes de Jesulín de Ubrique durante su presencia en televisión. Y Julia Janeiro ha utilizado este triunfo para dejar claro que no hace falta que hablen de su padre para que esté sea apoyado por sus seguidores más fieles.

La joven ha preferido no pronunciarse sobre las palabras que Belén Esteban dedicaba a su padre. Aunque esta siempre prefiere mantenerse al margen por el bien de su hija, finalmente no se pudo contener y cargó contra el torero. Todo comenzaba con la confesión de María Patiño, quien empatizando con ella y sabiendo todo lo que ha sufrido durante muchos años su gran amiga y compañera, le pidió que se confesara. "No me imagino lo que tienes que sentir. Belén se desahoga conmigo, pero hay cosas que se viven y duelen. Sí que soy objetiva, pero te respeto a ti y a la persona que depende de ti", comenzaba diciendo Patiño en 'Sálvame'. "¿Qué necesitarías tú que él hiciese públicamente para que hubiera paz o justicia?", preguntaba.

Belén Esteban no se ha podido contener

En ese momento, Belén Esteban abría su corazón, dejando claro lo que opina de Jesulín y de su papel como padre. Además, decía que aprueba la vuelta del torero a la televisión y es que muy pronto se convertirá en el primer invitado del programa presentado por Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. "Estoy contenta de que vuelva a la tele, de que trabaje para olvidarse de muchas cosas porque le va a ayudar mentalmente. Él es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, yo no necesito nada, solo necesito que en vez de 3 son 4", comenzaba diciendo. De este modo, intentaba que a su hija Jesulín le diese su lugar y recordarle el número de hijos que tiene en su totalidad debido a la poca o nula relación que existe con ella. "Contesta a los WhatsApps. No me responde a los mensajes y está en línea. Yo ya no le conozco", repetía.

Belén Esteban: "A Jesulín no le perdonaría"

No fue el único asunto que Belén quiso aclarar. También revelaba que jamás perdonará al torero y tiene cristalina la razón por la que no está dispuesta a hacerlo: por el daño que habría hecho a la persona que tienen en común. "No le perdonaría y ¿sabes por qué? Porque lo más importante para mí ha sufrido y ante esa no hay nadie. Me parece muy injusto porque sabemos lo que hay, pero no se puede hablar", continuaba en un discurso que dejaba boquiabiertos a los compañeros que estaban compartiendo plató con ella.