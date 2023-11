Podría decirse que la expulsión Jesulín de Ubrique de ‘MasterChef Celebrity 8’ ha sido una de las más difíciles hasta la fecha. El torero se ha quedado a las puertas de la semifinal del concurso de cocina más destacado del panorama nacional, lo que ha provocado la conmoción inmediata de sus compañeros y también de su hija. Julia Janeiro ha aprovechado su presencia en redes sociales para mandar un bonito mensaje de apoyo a su padre y demostrarle que está muy orgullosa de todos los pasos al frente que ha dado en las cocinas más famosas de Televisión Española.

En primer lugar, Julia Janeiro ha compartido el vídeo del momento en el que los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ informan que, en el duelo protagonizado por Jesulín de Ubrique y Toñi Moreno, el torero es el que se lleva la peor parte. Una decisión que no ha importado en absoluto a la joven, para quien el diestro es “su ganador” y así lo ha escrito ella misma en su cuenta de Instagram.

Unas horas más tarde, la influencer ha posteado de nuevo la publicación en la que su padre habla sobre su experiencia en la cadena pública: “¡Así son estas cosas! Es difícil para mí expresar lo agradecido que estoy por haber podido participar en este concurso con todos y cada uno de mis compañeros y con un equipo por detrás tan maravilloso”, ha comenzado explicando el marido de María José Campanario en un mensaje apoyado por su hija.

Jesulín de Ubrique hace balance de su paso por 'MasterChef Celebrity'

Lejos de dejar ahí su testimonio, Jesulín ha recordado el momento en el que pisó por primera vez las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’: “Entré pensando que podría salir en el primer programa y he llegado al décimo. Aún no me lo creo. Por el camino se han quedado concursantes que cocinaban infinitamente mejor que yo, así que todo lo que vino después de ese primer programa, me lo llevo como un gran regalo”, ha continuado.

El torero tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar ánimo a los compañeros que se verán las caras en la semifinal: “¡Mis chicas, Laura Londoño, Toñi Moreno y Blanca Romero, sois titanes! Solo os queda pelear un poquito más para eliminar a esos dos. Así que ¡a por ellos! Daniel Illescas y Álvaro Muñoz Escassi, agarraos que vienen curvas. Me ha encantado ser vuestro villano favorito pero lo que más me ha gustado ha sido poder conoceros a todos y cada uno de vosotros y poder decir que sois mis amigos. Gracias por todo el cariño que me habéis dado, por todas las risas dentro y fuera de plató y sobre todo, por entenderme y aguantarme. Sois enormes, os lo digo de corazón. Toñi Moreno ya sé que disfrutaste ganándome, a ver si te piensas que yo no me habría alegrado de ganarte a ti”, ha comentado entre risas.

Para poner el broche de oro a su discurso, el ex de Belén Esteban ha expresado su felicidad por haber vivido esta experiencia: “Me voy feliz y con el corazón mucho más lleno. De cada uno de vosotros he aprendido algo valioso. Os quiero. Sois maravillosos”, ha zanjado, recibiendo inmediatamente el apoyo de Julia.