Juana Acosta y su novio Pablo derrochan amor en las playas de Ibiza

Juana Acosta y su novio Pablo están viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. Están disfrutando su primer verano juntos y lo están exprimiendo al máximo. La pareja ha encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones juntos y han elegido el destino favorito de muchos rostros conocidos durante la época estival: Ibiza. En la isla pitiusa Juana Acosta y su chico, con el que lleva apenas unos meses, han dado rienda suelta a su amor.

A sus 46 años, la actriz luce espectacular en bikini en la orilla de una de las playas de la isla pitiusa. A su lado, su chico, con quien fue fotografiada por primera vez el pasado mes de mayo. Aunque llevan apenas unos meses, su relación avanza a pasos agigantados. De hecho, no paran de dedicarse muestras de cariño y amor cuando creen que nadie los ve. Estaban acompañados de un amigo.

La pareja ha disfrutado de unos días en Ibiza

Después de darse un baño en la playa, la pareja no dudó en sentarse en la orilla del mar. Juana Acosta, que no puede estar más enamorada, abraza a su chico, que le rodea el cuello con su brazo. Durante este encuentro amoroso, la pareja no paró de compartir confidencias. Y es que ha recuperado la ilusión con Pablo, especialista de marketing que trabaja como profesor en el IE Business School.

Hay que recordar que Juana Acosta vuelve a encontrar el amor después de haber mantenido una relación durante tres años con el financiero francés Charles Alazet, con el que anunció su ruptura el pasado mes de enero. Con Pablo fue fotografiada por primera vez el pasado mes de mayo y su relación va viento en popa a juzgar por las imágenes que están protagonizando este verano.

Estos días de descanso han sido más que merecidos. Y es que no ha parado de trabajar. Además, el nuevo curso escolar viene cargado de proyectos, ya que está a punto de estrenar una nueva película, 'Del otro lado del jardín', que es el primer filme que produce junto a su hermana Valentina. Mientras llega ese momento, Juana Acosta quiere recargar pilas para volver al trabajo con energías renovadas.

1 de 6 No pararon de darse besos en la orilla del mar 2 de 6 Juana Acosta tuvo momentos para tomar el sol en solitario 3 de 6 No paró de compartir confidencias con un amigo 4 de 6 Con el que se dio muchos abrazos 5 de 6 A sus 46 años, la actriz está estupenda 6 de 6 No paró de darse baños