Juana Acosta no empezará la primavera enamorada. Su incipiente relación con Oliver Sancho ha caducado tan solo unos meses después de comenzar y no seguirá dando frutos en la venidera estación del año. Así lo ha confirmado ella misma durante su último acto promocional: “Estoy bien y sola. Lo que me corresponde ahora es estar así”, dijo la actriz durante el evento ‘Bogotá con estilo’, organizado por la Cámara de Comerció de la capital colombiana y con el objetivo de promocionar la cultura del país natal de Acosta.

Tras anunciar su separación el pasado mes de julio y tras quince años de matrimonio, Juana Acosta y Ernesto Alterio emprendieron sus caminos por separado. Ella encontró la felicidad a los pocos meses en los brazos de este arquitecto once años menor que ella y él en una compañera de profesión llamada Ella Jazz. Lo suyo parecía ir para adelante, si bien es cierto que nunca posaron juntos. Él trabaja en GOS ARCH LAB, un laboratorio de arquitectura del que es socio fundador junto a Gonzalo Goena. De momento, no han trascendido los motivos de la ruptura.

¿Y ahora qué? Entre los planes de la actriz de raíces colombianas no está volver a encontrar el amor. Quiere centrarse en el cuidado de su hija en común con Ernesto Alterio, Lola, que as su 12 años empieza a disfrutar de los encantos de la Colombia natal de su madre. No obstante, ambos han confesado que por muy enamoradas que estén del país latino, no se irían de España nunca.

Juana Acosta disfrutará de otros placeres de la vida que poco o nada tienen que ver con el amor. Tras tres lustros junto a Ernesto Alterio y esta prometedora pero infructuosa relación, la intérprete recuperará tranquilidad para enfocar los nuevos proyectos que le ponga la vida por delante. El primero, su nueva película, ‘El Inconveniente’, que se estrenará pronto.

