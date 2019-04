Juana Acosta y Ernesto Alterio han compartido lugar, tiempo y espacio por primera vez después de que el pasado mes de junio de 2018 anunciasen su separación matrimonial tras quince años casados y una hija en común. Ha sido durante la presentación de la primera sede de producción de Netflix, en Tres Cantos, Madrid.

La expareja se ha saludado amigablemente y ha departido durante unos instantes. El actor de origen argentino extendió el brazo hacia el de Acosta en un claro gesto del cariño que todavía existe. Entre ellos no existe el más mínimo problema y su divorcio resultó amistoso por el bien de Lola, su hija pequeña. No son grandísimos amigos y probablemente nunca lo sean, pero su cordialidad les permite coincidir en este tipo de actos y hablar de los asuntos relativos al cuidado de su hija.

Mucho han cambiado las cosas en estos nueve meses que han pasado tras su separación. Ambos han rehecho su vida con nuevos amores. Juana Acosta recuperó la ilusión al lado de Óliver Sancho, pese a que ya han tenido una ruptura. No obstante, en las últimas semanas se les ha visto juntos por las calles de Madrid escenificando su reconciliación. Por su parte, Ernesto Alterio sale con la también actriz Ella Jazz. Ahora, la colombiana se encuentra centrada en el cuidado de su hija y en los proyectos que tiene por delante, el más importante, la película de Bernabé Rico, ‘El inconveniente’, donde comparte guion con Daniel Grao, José Sacristán y Kiti Mánver.

Durante los tres lustros que duró su matrimonio llevaron su relación con discreción, lejos de los focos. A Alterio no le gusta nada su rol de personaje público: “No me gusta salir en la prensa rosa, lo llevo fatal. Me condiciona mi día a día, no puedo ir a ciertos sitios, lo que se escribe no es cierto… Soy actor y ya está, nunca he hablado de mi vida privada, por eso me siento invadido”, confesó en la revista ‘Esquire’.