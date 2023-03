Juan Peña: "Vuelvo al mundo discográfico después de 10 años sin grabar nada"

Lleva más de media vida sobre los escenarios y Juan Peña (43) no se imagina haciendo otra cosa que no sea cantar. Y sin embargo, hacía mucho tiempo que no se metía en un estudio de grabación a cantar. Ahora lo ha hecho y el resultado es 'Vestida de Chanel', la primera canción que compone él solo, rumbera y con toques flamencos, como todo lo suyo, pero con un aire latino. Y lo mejor es que ha rodado también el videoclip de la canción, rodeado de amigos.

Un rodaje divertido

Además se lo pasó estupendamente. “Fueron tres días de rodaje en Madrid, en el Barrio de Salamanca, el Hotel Wellington, la sala Fortuny... Más de 70 personas entre bailarinas, amigos y músicos y una grabación un poco rocambolesca porque filmábamos en espacios públicos y la gente se paraba, hacían fotos y querían salir en el video”, nos cuenta a SEMANA.

Quienes sí salieron fueron rostros tan conocidos como Carmen Lomana y María José Suárez, y la escritora y guionista Astrid Gil Casares, que es además una gran fan de trabajo del jerezano. “Los días de rodaje también me gusta estar con más amigos, que me acompañan en la grabación y uno de esos días vinieron Álvaro Muñoz Escassi y David Ascanio entre otros", cuenta.

Feliz regreso

Juan Peña está feliz porque esta canción es también un regreso. “Vuelvo al mundo discográfico tras 10 años sin grabar nada. Hace dos saqué un DVD en directo, pero ahora quería ofrecer algo nuevo. Tengo una segunda canción, que saldrá después del verano y mientras sigo con lo mío. Porque en estos años que he estado sin grabar no he dejado de cantar y de dar conciertos por medio mundo, actuar en festivales y en eventos privados, que es donde empecé y donde quiero seguir”, nos confiesa.