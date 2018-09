3 No está casado y no tiene hijos

Este digital también ha querido ahondar un poquito más en la personalidad de este Pantoja tan desconocido. Fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que es un hombre agradable, bromista y que siempre ha tenido éxito con las mujeres, aunque nunca ha llegado a casarse y no tiene hijos. “¿Le cuadra a su entorno los insultos que le profirió a Dulce, según ella ha contado?”, ha preguntado esta revista. “Sí, me lo creo. Dulce dice la verdad y ella siempre ha sido muy generosa. A quien no conoce a los Pantoja le puede parecer extraño que hablaran así a Dulce, pero es lo normal en ellos. Se expresan así”, explican nuestras fuentes, que prefieren mantener el anonimato.