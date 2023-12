El último parte sobre el estado anímico de Juan Ortega (y su verdadero paradero)

La vida de Juan Ortega ha dado un giro radical en el último mes. Aunque con menos fuerza, su nombre continúa en el centro del foco desde su polémico plantón en el altar a su novia, Carmen Otte. Él continúa sin dar la cara y trata de esquivar el aluvión mediático que le rodea todavía. De la noche a la mañana ha pasado de ser un auténtico desconocido (con perdón de los aficionados a los toros) a estar en boca de todos. Pero ¿dónde se esconde? ¿Cómo está viviendo estas fechas? Aunque recientemente se aseguró que había abandonado España, uno de sus grandes amigos ha desvelado, por fin, sus últimos movimientos. Y nada más lejos de la realidad.

El verdadero paradero de Juan Ortega al mes de dejar a su novia plantada

Juan del Val, invitado a la no boda de Juan Ortega, ha vuelto a sacar la cara por su amigo. O, como mínimo, ha compartido el último parte sobre su estado anímico. Aunque ya dijo en su momento que no era el portavoz del torero, no le ha quedado otro remedio que volver a referirse a él. Lo ha hecho ante las preguntas de Sonsoles Ónega. El colaborador de 'El Hormiguero' acudía este martes al plató de 'Y ahora Sonsoles', donde la presentadora le ha preguntado sobre el plantón del año. "Estabas allí cuando dijeron no hay boda", le ha dicho. "A ver. Estaba en el hotel a punto de ponerme los pantalones... En ese momento estaba cuando me llamaron por teléfono y me dijeron no hay boda", ha reconocido el también escritor.

La ganadora del Premio Planeta no se ha quedado ahí y ha seguido tanteando a su invitado para saber más. "¿Te sorprendió? ¿Conocías a Carmen?" ha querido saber. "Me sorprendió, claro. A Carmen la conozco menos. He cenado un par de veces con ella, pero mi amigo es Juan", le ha contestado. Es entonces cuando el amigo del diestro ha desvelado cómo se encuentra y, sobre todo, dónde. "Él está tranquilo. Y está en España", añadía ante una Sonsoles Ónega muy sorprendida "¡Vaya! ¿Las informaciones que hemos dado sobre su paradero eran erróneas?", le interrogaba. "Las informaciones en general han sido casi todas erróneas", ha asegurado él antes de reafirmarse nuevamente: "Él está en España".

Juan del Val defiende la decisión del torero, aunque no los "plazos"

El marido de Nuria Roca ha vuelto a hacer un alegato sobre la "difícil decisión" de Juan Ortega, aunque con un importante 'pero'. Para su amigo, el plantón que materializó, con Carmen Otte como la gran damnificada, va en total sintonía con su forma de ser y su personalidad "reflexiva". O, lo que es lo mismo: "Que no se traiciona", ha explicado Juan del Val. "Él tomó una decisión muy difícil de entender por los plazos. Tiene mucho que ver con lo que es él. Por supuesto es un error en los plazos porque tú no te puedes irte a las dos horas antes de la boda. Pero hay que entender que él es un tipo reflexivo y no se traiciona. La decisión que tomó tiene que ver con su personalidad", ha sentenciado.