La bronca de Juan Ortega y el padre de su novia que propició la cancelación de su boda

La 'espantá' de Juan Ortega en su boda con Carmen Otte ha dado un giro de 180 grados. Cada vez se conocen más detalles de este fatídico día que tiene a la novia destrozada y al diestro desaparecido en combate. El torero tenía claro desde el mismo sábado 2 de diciembre a las 9 de la mañana que no iba a contraer matrimonio con su pareja. Al parecer, el novio a la fuga no dejó plantada a su chica minutos antes de darse el 'sí, quiero', como se ha dicho. En cambio, había tomado la decisión tres horas antes. Aun así, no hubo ningún intento por parte del entorno de paralizar la boda. Esto a pesar de que el protagonista ya había compartido su negativa tajante a dar el paso. Con una iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera, abarrotada, fue el padre de Carmen el encargado de trasladarle a los 500 invitados ahí presentes la noticia. El surrealista destino del banquete de la 'no boda' es solo un aperitivo, valga el chascarrillo, de las nuevas y polémicas revelaciones que ahora han salido a la luz.

El detonante que provocó que Juan Ortega dejara plantada a su novia

La no boda de Juan Ortega y Carmen Otte sigue dando de qué hablar a medida que se van conociendo más detalles sobre los motivos que propiciaron la cancelación de la misma. La novia está destrozada, igual que la familia del diestro que no puede creer lo que ha sucedido. Pero ¿cuál ha sido el motivo para que el torero haya tomado esta tajante decisión? Sus allegados aluden a las dudas que le invadieron sobre la pertinencia de unir su vida al de su pareja para siempre. Unas dudas que, ahora se ha conocido, no surgieron de la nada...

Este martes han desvelado desde 'TardeAR' la fuerte discusión que mantuvieron Juan y su suegro hace un mes. Un encontronazo que marcó un antes y un después en la vida de los protagonistas. Los desencuentros entre el torero y la familia de Carmen vienen de lejos. Desde hace un año, el padre de la novia venía presionando a su yerno para que tomara la decisión de casarse de una vez por todas. Esto después de siete años de relación y tres de convivencia con Carmen Otte. El programa que presenta Ana Rosa Quintana ha tenido acceso a la durísima conversación que mantuvieron los dos hombres en noviembre y que detonó que el diestro se llenara de incertidumbre. "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio", le acusó el padre de Carmen en ese momento. "Pero ¿cómo? Si al final habéis conseguido lo que queríais...", le respondió Juan, visiblemente molesto.

"Habéis conseguido que nos casemos cuando vosotros habéis querido"

La discusión entre Juan Ortega y su suegro fue subiendo de tono, han continuando explicando desde el formato de Telecinco. "¿A qué te refieres?", le preguntó entonces el padre de Carmen Otte. La contestación que, a continuación, le devolvió el torero deja entrever lo que en realidad opinaba sobre contraer matrimonio con su novia. "Habéis conseguido que nos casemos cuando vosotros habéis querido y cómo os habéis querido", le acusó muy tajante. Al parecer, tras esta fuerte discusión, el diestro se da cuenta que la familia de su chica siempre va a tener un papel preponderante en su relación. A esto se suma que "Carmen le da la razón a su padre", han comentado desde 'TardeAR'. Una postura que provoca el hartazgo de Juan y termina por hacer que todo estalle por los aires. "El torero siente que se está casando para satisfacer al padre y no porque él quiere", han añadido desde el programa.

El sábado 2 de diciembre, cuando la pareja debía casarse, Juan Ortega comunica su decisión a sus padres y a sus amigos a las nueve de la mañana. Recordemos que la ceremonia debía celebrarse a las 12. Hace entonces las maletas y de marcha de Jerez de la Frontera (Cádiz) a Sevilla. No contento con dejar plantada a su futura mujer en el altar, el torero "coge a sus dos mejores amigos y les manda a que vayan al hotel donde está Carmen para que le comuniquen que no se va a casar. No se atreve a decirle a su novia que no se va a casar. Y, peor, no se atreve a enfrentarse a su suegro", han sentenciado desde 'TardeAR'.