Juan del Val, invitado a la boda de Juan Ortega, habla del comentado plantón del torero a su novia

La boda de Juan Ortega y Carmen Otte Alba acabó como el rocío de la aurora. Nunca mejor dicho. El torero dejó a su chica plantada en el altar a menos de una hora de celebrarse el enlace. Un movimiento sorprendente teniendo en cuenta que menos de 24 horas antes la pareja había celebrado la 'preboda' por todo lo alto y nada hacía prever este fatal desenlace. La novia está destrozada, igual que la familia del diestro que no puede creer lo que ha sucedido. Pero ¿cuál ha sido el motivo para que el torero tomara esta drástica decisión? Según relatan sus allegados, las dudas que le invadieron sobre la pertinencia de unir su vida al de su pareja para siempre. Ahora, un amigo de la pareja ha roto su silencio. Y no es un invitado cualquiera, sino el colaborador y marido de Nuria Roca, Juan del Val.

La charla entre Juan Ortega y Carmen Otte Alba que precipitó la cancelación de la boda

Como si de una película se tratara, el pasado fin de semana Juan Ortega se marcó un auténtico 'novio a la fuga'. El sábado 2 de diciembre estaba todo preparado en la iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera (Cádiz), para la esperada boda. El diestro debía darse el 'sí, quiero' con su novia, "hasta que la muerte nos separe", con la que llevaba años de feliz relación. Carmen, una joven cardióloga, ultimaba los detalles de su vestido de novia, maquillaje y peluquería cuando recibió una inesperada llamada. Era su futuro marido que le informaba que no iba a acudir a la iglesia. El diestro le comunicó que no se iba a casar y que debían cancelar el matrimonio 'in extremix'. A todo esto, los invitados ya iban agolpándose a cuenta gotas en el lugar, a la espera de que el novio hiciera su entrada triunfal. Tras él, la flamante novia.

La familia de la joven no da crédito a lo que ha sucedido después del drástico movimiento del torero, ha desvelado el 'ABC' de Sevilla. La charla entre Juan y Carmen, indican, fue de lo más tensa. Él le trasladó que tenía dudas, lo que, finalmente, precipitó la anulación de la ceremonia. Tal y como apunta 'Diario de Jerez', entre los 500 asistentes se encontraban, entre otros, José Luis Vázquez, Chuelo hijo, Roca Rey, Morante de la Puebla y Curro Romero. Este último quizá sea el el único que pueda entender en primera persona a su compañero de faenas y los motivos que le llevaron a tomar la fulminante decisión. Recordemos que Curro Romero también suspendió su enlace hace 20 años con Carmen Tello. Eso sí, lo hizo dos semanas antes de celebrarse el enlace. Otro que también acudió al no enlace fue Juan del Val, colaborador de 'El Hormiguero' y marido de Nuria Roca.

"Juan se lo ha montado fatal y ha hecho mucho daño"

Juan del Val daba su testimonio en 'La Roca', programa que presenta en La Sexta su mujer, sobre lo que ocurrió el sábado. "Nos dicen que tiene dudas y no quiere terminar de dar ese paso", comenzaba explicando el amigo íntimo de Juan Ortega. Al parecer, todos estaban listos para disfrutar de la boda cuando el padre de la novia (y padrino del enlace) les comunicó la noticia. El colaborador ha recordado que cuando les dijeron que "el novio se había dado a la fuga" fue un auténtico mazazo. Nadie en la iglesia daba crédito. "Empatizo mucho con la novia. Es una situación enormemente dura", ha añadido el marido de Nuria Roca al tiempo que reconocía que todavía estaba impactado con lo que vivió en Jerez de la Frontera. O lo que no vivió...

"Nadie entiende la situación. Él es un tipo enormemente íntegro", ha continuado relatando. Del Val no ha dudado en señalar a su amigo: "Se lo ha montado fatal y ha hecho mucho daño. No solo a su pareja, sino también a toda la familia y a todos los invitados que tuvieron que desplazarse hasta Jerez, vestirse para la ocasión...". Para él, la gestión de los tiempos del torero "es horrible", ha sentenciado.