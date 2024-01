Juan Ortega negocia su reaparición en una entrevista tras plantar a Carmen Otte en el altar

Juan Ortega quiere pasar página. Casi dos meses después de su plantón en el altar a Carmen Otte tiene previsto reaparecer. Tiene la cabeza centrada en su vuelta a los ruedos, pero es consciente de la importancia que tiene para él estar en los medios. Por esta razón, el torero ha dado un paso al frente. Está en negociaciones con la producción de un programa de radio, donde por primera vez hablará él de viva voz. Contará cómo se siente y cómo afronta su regreso al trabajo tras convertirse en el centro de todas las miradas y es que su espantada desató muchísimas reacciones. Pero, ¿dónde tiene previsto reaparecer próximamente?

Juan Ortega en negociaciones con Carlos Herrera para conceder su primera entrevista

Juan Ortega ha confiado en alguien que ama su profesión, un aficionado a los toros con el que está convencido de que estará bien. Eso no quita que se pueda enfrentar a preguntas incómodas y es que son muchos los que quieren saber qué pasó por su cabeza antes de plantar a su novia en la iglesia. Una decisión que levantó una gran polvareda y que provocó un dolor indescriptible en la cardióloga con la que tenía una larga relación de casi una década. Será pronto, muy pronto cuando se sentará en COPE, en concreto, en 'Herrera en COPE'.

“Antes de irse a México, su intención es dar una entrevista y lo hará con Carlos Herrera”, ha comentado la periodista Leticia Requejo en 'TardeAR'. Aunque el principal motivo de su entrevista es la vuelta a los ruedos, lo cierto es que no solo es noticia por su situación laboral. Todo lo contrario. La fecha todavía está por definir, pero Juan Ortega pronto volverá a copar titulares, una reaparición en la que hay puestas muchas miradas. Entonces no le quedará más remedio que hacer de tripas corazón y templar los nervios para hablar de su momento actual, en el cual ya no hay ni rastro de Carmen Otte, la que iba a ser su mujer.

Fue solo unos días después de su no boda cuando el periodista Carlos Herrera dio más detalles del que iba a ser un gran día. Un 2 de diciembre que acabó en ruptura de pareja y también familiar. El locutor arrojó luz y salió en su defensa, una postura que él agradeció desde la sombra. Era consciente de que muy pocas personas entendían su plantón, siendo Herrera una de las pocas personas que salió en su defensa. "¿Qué es más honrado, llamar y decir, mira, no demos el paso porque no estoy seguro o bien se da el paso y luego vivo ajeno a la realidad de la alianza que he tomado?", espetó entonces.

Carlos Herrera se puso en la piel de Juan Ortega y entendió cómo se pudo sentir antes de que llegara el momento de su 'sí, quiero' con Carmen Otte. Tanto es así que reprodujo lo que pudo pasar por su cabeza. "Lo que pasa es que a medida que se acerca el momento del embudo, estás viendo el bujero más chico y piensas, no voy a caber, no quepo, no quepo, no voy", comentó Herrera.

Todos los detalles de la no boda de Juan Ortega y Carmen Otte

Juan Ortega y Carmen Otte parecían estar ilusionados. Habían planeado todo para casarse por todo lo alto en Jerez de la Frontera (Cádiz), de hecho, había casi 500 invitados para celebrar su historia de amor. Ninguno de ellos pensó que poco antes del enlace el torero pararía la maquinaria y huiría sin mirar atrás. Al parecer, fue aproximadamente una hora antes de la boda cuando llamó a su ya extinta pareja para anunciarle que tenía dudas, una situación impactante a la par que inesperada.

Un día antes, en la preboda, ambos se comportaron con absoluta normalidad. Bailaron, rieron y se emocionaron al pensar en lo que estaban a punto de vivir. Horas después Juan Ortega llamó al sacerdote que iba a oficiar su ceremonia y le planteó todas las dudas que sobrevolaban por su cabeza, a lo que él le respondió que si no lo tenía claro parara rotativas. Dicho y hecho. Juan no apareció y sus progenitores y los de Carmen fueron quienes avisaron a todos los invitados de que todo había saltado por los aires.

Cabe señalar que el dolor de Carmen Otte no fue la única consecuencia de lo sucedido. Hubo pérdidas económicas teniendo en cuenta que estaba todo listo para que los asistentes disfrutaran de un banquete en una exclusiva finca de Cádiz. A esta cifra había que sumar las flores, el vestido o la luna de miel, dinero que ya estaba todo pagado, un importante desembolso que ascendería a más de 90.000 euros.