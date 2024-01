Juan Ortega rompe su silencio tras plantar a Carmen Otte en el altar: "No fue fruto de un arrebato, ni un calentón"

Por fin el día ha llegado. Juan Ortega (33 años) ha dado un paso al frente y ha concedido su primera entrevista tras su no boda con Carmen Otte (31 años). Cuando todavía no han pasado dos meses de la espantada, el torero ha contado cómo se siente. Cómo afronta su nueva vida, esa que ni él ni su círculo imaginaba para el 2024. Comienza soltero y centrado en su regreso a los ruedos, pero ¿cuál es su situación actualmente? Aunque no había querido compartirlo públicamente, Juan está convencido de que ha llegado el momento. "Si te soy sincero no imaginaba que iba a ser este terremoto. En esta sociedad estamos acostumbrados a casarse o separarse, pero suspender una boda horas antes no. Entiendo el follón que se ha formado, pero no me imaginaba que se iba a levantar tanto revuelo", ha comenzado diciendo con un tono de voz un tanto apocado.

Juan Ortega a Carmen Otte: "Pido perdón"

Refugiado en su trabajo, admite que ahora mismo solo le ilusiona volver al toreo, "su forma de vida". A pesar de lo que muchos puedan llegar a pensar, ambos se siguen teniendo mucho cariño. Una relación ya extinta de la que tanto Carmen como él siguen guardando infinitos recuerdos. "La única verdad es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, que teníamos una relación muy buena en muchos aspectos, pero yo arrastraba una serie de dudas que no supe resolver", ha reconocido en COPE este miércoles. Si bien no se arrepiente de su decisión, sí de las formas. "Pido perdón no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Tomarla unas horas antes con todo organizado y los invitados allí...".

Para Carmen Otte, su expareja, solo tiene buenas palabras. Lo vuelve a demostrar al hablar de ella tras vivir los dos el día más difícil de su vida. "Solo puedo hablar bien de Carmen, es una mujer extraordinaria, una mujer 10, me ha hecho crecer, ha estado en todo, al igual que su familia. Me han tratado como un hijo y me han dado mucho cariño. Si estoy sufriendo es por haberle hecho daño a ella. Nunca me hubiera gustado ponerle en esta circunstancia", dice.

Juan Ortega niega que haya habido terceras personas

Juan Ortega no duda en insistir en que no ha habido terceras personas, lejos de lo que algunos se hayan podido llegar a pensar. "El responsable soy yo, no han intervenido otras personas. Solo tomé la decisión yo sabiendo las consecuencias que tenía, para mí el matrimonio es muy serio para hacerlo seguro, no quería traicionar a Carmen y tampoco a mí mismo. Sé que lo gestioné mal, es una persona a la que quieres, no estaba a disgusto, siempre encontrábamos el motivo por el que seguir luchando por la relación", comenta.

Mientras muchos se preguntan qué pudo pasar ese día por su cabeza, Juan Ortega aclara. Ni fue un calentón, ni tampoco un arrebato. "Tienes algo en la cabeza, no fue fruto de un arrebato, ni un calentón. Me considero una persona templada, sobre todo los decisiones importantes. Estaba solo en mi habitación, la primera persona a la que llamé fue a Carmen, luego a mis padres y luego al cura. Consecuente con mi decisión", explica.

Minutos antes de que comenzaran a hablar en directo, Juan Ortega y Carlos Herrera charlaban de asuntos más banales. Querían restar importancia, pero sobre todo nervios. Y es que el periodista estaba siendo consciente de los titulares que iba a generar. Una cita radiofónica en la que por supuesto ha hablado de sus planes más próximos, en concreto, los relacionados con su trabajo. "Me voy la semana que viene porque toreo en León y luego estaremos en México porque en nada empezamos en España (...) Los platos fuertes vienen en marzo. La temporada está muy bien planteada, como siempre he soñado".

Juan Ortega ha contado cómo está tras su decisión más drástica: no casarse con Carmen Otte el mismo día de su boda

A pesar que desde COPE habían mantenido esta entrevista en secreto, el lunes por la tarde comenzaban a sonar con fuerza los primeros rumores. Se situaba a Juan Ortega en la Cadena Cope, donde se ha confesado con Carlos Herrera, un gran amante de la tauromaquia. Fue él quien le defendió y quien trató de ponerse en su piel cuando decidió no casarse con la cardióloga, un movimiento que el diestro agradeció desde la sombra. Pocos, muy pocos empatizaban con él y cualquier gesto de apoyo le emocionaba. Semanas después de aquello ha querido romper su silencio con él.

Dos días después de que publicara que Juan estaba en negociaciones con un programa de radio, se confirmaba su intervención en las ondas. Juan Ortega ha elegido contar su historia a través de su voz y lo ha hecho desde Sevilla, la ciudad en la que compartían casa él y su ex. Un llamativo encuentro que, queriendo o sin querer, llegará también a oídos de Carmen, la mujer que planeaba pasar la vida junto a este sevillano que ahora está en boca de todos.

En el mes de diciembre Juan Ortega se convirtió en el absoluto protagonista de la crónica social. Entonces tenía previsto casarse con la que había sido su pareja durante casi una década. Estaba todo listo en la iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se esperaba que hubiera 500 invitados, los cuales iban a ser testigos de su enlace. Ninguno de ellos imaginó que se cancelaría in extremis. Cuando solo quedaba una hora para darse el 'sí, quiero' Juan llamó a Carmen Otte, eso sí, no fue la única llamada que hizo. Se abrió en canal con un cura amigo de la familia, con quien habló de sus dudas y a quien le planteó lo que estaba a punto de suceder. "El cura parece que le aconsejó que no se casase. Luego llamó a a Carmen y a sus padres para comunicarles su decisión. Luego cogió su coche y se fue a Sevilla", se dijo.

¿Qué se sabe de Carmen Otte, su expareja?

Carmen Otte hizo su residencia de cardiología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Trabaja en Jerez y un día antes de la boda tanto ella como Juan Ortega celebraron su preboda rodeados de todos sus seres queridos. Se les veía bien, enamorados y expectantes de que llegara el gran día. Pero nunca llegó. Desde aquel momento ha tratado de mantenerse al margen.