Se destapa la primera llamada que hizo Juan Ortega antes de cancelar su boda

Juan Ortega se ha convertido en el protagonista indiscutible de la actualidad muy a su pesar. Lo que ya ha empezado a denominarse como 'la espantá del año' le ha puesto en el centro del huracán mediático. El torero continúa sin pronunciarse después de que el sábado pasado dejara plantada a su novia, Carmen Otte Alba, en el altar. Con la iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera (Cádiz) repleta de invitados, el enlace, finalmente, tuvo que cancelarse 'in extremis'. A menos de una hora de darse el 'sí, quiero' con su pareja, Juan cogió el teléfono y la llamó para comunicarle su decisión. Resulta que no fue la primera llamada que realizó el diestro. Antes de aquello marcó el número de otra persona que le aconsejó que no formalizara el matrimonio.

El entorno de Juan Ortega no entiende su reacción

Carmen Otte Alba está destrozada. No es para menos. Ni su familia ni la de Juan Ortega entienden qué pasó para que el torero tomara la drástica decisión de darse a la fuga. Fue el padre de la novia (y padrino del enlace) quien tuvo que salir al paso y comunicar a todos los invitados que el novio no iba a venir. Esto en plena iglesia y ante 500 personas. Así lo ha relatado Juan del Val, amigo personal del diestro y uno de los asistentes al no enlace. "Nos dicen que tiene dudas y no quiere terminar de dar ese paso. Empatizo mucho con la novia. Es una situación enormemente dura", ha explicado. De acuerdo con el colaborador de 'El Hormiguero' y marido de Nuria Roca, la noticia fue un auténtico varapalo. "Nadie entiende la situación. Él es un tipo enormemente íntegro. Se lo ha montado fatal y ha hecho mucho daño. No solo a su pareja. También a toda la familia y a todos los invitados que tuvieron que desplazarse hasta Jerez. Y vestirse para la ocasión...", sentenciaba.

Efectivamente, nadie podía prever el desarrollo tan surrealista de los acontecimientos. Menos de 24 horas antes, Juan y Carmen celebraban una 'preboda' por todo lo alto rodeados de los suyos. "Se sabe que el novio acompañó a la novia hasta su hotel. Se despiden, 'mañana nos vemos, llega nuestro gran día', le dijo él. Y ella, al día siguiente estaba emocionadísima. Me hablan de una novia espléndida con el vestido colgado”, relataban este lunes desde 'TardeAR'. Hay quienes apuntan a una posible infidelidad que, supuestamente, abría cometido el torero esa misma noche. Un dato que ha desmentido tajante la prima del novio. "No tengo ni idea porque a la novia no la conocía mucho. Sé que por parte de mi primo ni de coña. Es una persona súper formal", ha indicado desde el programa que presenta Ana Rosa Quintana.

La persona que desalentó al torero a que se casara después de compartirle sus 'dudas'

El entorno de Juan Ortega es incapaz de "justificar su actitud", han explicado desde 'TardeAR'. Tampoco logran contactar con él. "No coge el teléfono. No quiere saber nada de nadie. No está dando mucha explicación de lo que ha hecho”, añadían. ¿Qué pasó, entonces, para que el diestro decidiera romper con su pareja desde hace más de siete años de la peor forma? El fatal desenlace se abría precipitado después de una llamada telefónica que realizó el torero al cura que debía casarle. "Iba a casarles un cura amigo de la familia que se había desplazado hasta allí. Él fue la primera persona a la que Juan llamó para hablarle de sus 'dudas'", han comenzando relatando para tratar de explicar lo sucedido.

Y es en este punto donde han dado más luces sobre qué podría haber desencadenado su negativa a casarse. "Es una persona muy religiosa y quiso comentare al cura las dudas que tenía sobre ese matrimonio. El cura parece que le aconsejó que no se casase. Luego llamó a a Carmen y a sus padres para comunicarles su decisión. Luego cogió su coche y se fue a Sevilla”, han sentenciado desde el formato de Telecinco.