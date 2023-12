El verdadero paradero de Juan Ortega y la fecha de su reaparición

Juan Ortega se ha convertido en uno de los personajes de la crónica social de este 2023 que da sus últimos coletazos. Todo como consecuencia de su sonado plantón a su pareja, Carmen Otte, en el altar. El novio a la fuga canceló su boda el pasado 2 de diciembre tan solo unas horas antes de que tuviera que llevarse a cabo en Jerez de la Frontera. Su reaparición está generando una importante expectación y ya tiene fecha para su primer compromiso público.

Será el sábado 3 de febrero cuando volvamos a ver al torero. Tiene una cita en la localidad mexicana de León de Los Aldama donde está prevista una corrida con motivo de la Feria de la Luz. Este será su primer festejo tras la popularidad cosechada por su mediático plantón antes de su boda. Unos días más tarde, concretamente el 10 de febrero, toreará en la localidad madrileña de Valdemorillo. El diestro cuenta con una agenda muy completa y aparece en los carteles de diversas localidades en el mes de febrero, entre ellas, Ciudad Rodrigo (Salamanca), Olivenza (Badajoz), Almendralejo (Badajoz) y Arenas de San Pedro (Ávila).

Se desvela el paradero del torero Juan Ortega: está en Sevilla

Cuatro semanas después de su sonada no boda, el paradero del torero continúa despertando un gran interés. Recientemente se dijo que había abandonado España, pero las últimas informaciones contradicen que sea así. Su círculo de amigos más cercano le está protegiendo al máximo, mientras él desea seguir en un discreto segundo plano consciente de la repercusión que ha suscitado su no boda. Según lo que ha trascendido se encuentra a las afueras de Sevilla y está en un lugar muy conocido para él que tiene la seguridad y protección que necesita, tal y como han contado en el programa 'Fiesta'. Aunque no han desvelado cuál es su refugio, sí que han dicho que es un sitio al que acude a entrenar con regularidad. Por el momento, no ha regresado a su piso de soltero.

Juan del Val, marido de Nuria Roca, estaba invitado al "sí, quiero" que nunca se produjo. En distintas ocasiones se ha pronunciado sobre su amigo y ha salido en su defensa. "Él tomó una decisión muy difícil de entender por los plazos. Tiene mucho que ver con lo que es él. Por supuesto es un error en los plazos porque tú no te puedes irte a las dos horas antes de la boda. Pero hay que entender que él es un tipo reflexivo y no se traiciona. La decisión que tomó tiene que ver con su personalidad", afirmaba durante una reciente intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Asimismo subrayaba que se encuentra en España: "Él está tranquilo".