Juan Ortega huye de su refugio y cambia de paradero en plena crisis

Después de dar plantón a su ex prometida en el altar, el torero ha cambiado de ubicación y no se encuentra ni en Sevilla ni en Guadalajara

Se cumple una semana desde que se conociera que el torero Juan Ortega le había dado plantón a su prometida, Carmen Otte Alba, en el altar. Pocas horas antes del esperado 'sí, quiero', el diestro dio un paso atrás y decidió no seguir adelante con la ceremonia. Mucho se ha hablado desde entonces sobre su paradero, desconocido al principio, pero que ahora parece tener una ubicación muy exacta. Y no se trata ni de Sevilla ni de Guadalajara.

Se ha visto a Juan Ortega en una iglesia de Madrid completamente "destrozado"

En un primer momento, Ortega se refugió en su cuidada natal con sus padres. Se le vio totalmente "destrozado" y apoyándose en los suyos después del tsunami mediático que causó el plantón a su novia en el altar. Es por eso que decidió aislarse en Checa, un pequeño pueblo de Guadalajara donde su familia tiene una casa. Sin embargo, el torero habría huido de su refugio y habría cambiado de paradero en plena crisis. Según diversas informaciones, Juan Ortega se encuentra en Madrid.

Tal y como contó Kike Calleja en 'Fiesta', el torero ha sido pillado "rezando y llorando en una iglesia" ubicada en el barrio madrileño de Malasaña. Muy abatido y, al parecer, arrepentido, Ortega se estaría replanteando volver a pasar por el altar solo si su novia quisiera. Es por eso que no deja de llorar y encomendarse al Señor para que le dé una respuesta sobre qué camino tomar. "Está destrozado y llorando muchísimo", explica el periodista.

El paradero de Carmen Otte Alba

A pesar de eso, según habría contado a su entorno, no tiene intención de reaparecer públicamente y lo que quiere es que se terminen las noticias sobre él lo antes posible: "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán", son las palabras que habría comunicado a sus amigos más cercanos, según publica 'Vanitatis'.

Y, a todo esto, ¿dónde se encuentra su ex prometida, Carmen Otte Alba? Al parecer, la cardióloga se encuentra en Argentina con su hermana. Según apuntan varios medios, la joven habría decidido seguir adelante con el viaje de luna de miel que había contratado la pareja previamente a los hechos. Eso sí, sobre Juan Ortega no quiere saber ni mu. Su entorno asegura que lo estaría pasando "muy mal" y que este viaje es lo mejor que podría haber hecho para esta alejada de todas las noticias relacionadas con su ex pareja.

Así las cosas, se ha conocido que Juan Ortega habría devuelto todos los regalos que le hicieron los 500 invitados ya que no quería quedarse con nada para que se le cuestionara. También habría querido dejar claro que su deseo de no casarse con Carmen venía de lejos. Según contó Aurelio Manzano en 'Fiesta', el matador de toros no estaba convencido en ningún momento de casarse pues "se da cuenta de que la boda es la que sueñan sus padres y los padres de ella, pero no la que quiere".