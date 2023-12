El cura al que consultó Juan Ortega antes de plantar a su novia rompe su silencio

Juan Ortega es el hombre del momento, muy a su pesar. La otra protagonista involuntaria de la actualidad 'rosa', Carmen Otte tampoco se queda atrás. De ella se sabe que está destrozada tras el plantón de su novio a pocas horas de casarse el pasado 2 de diciembre, con la iglesia repleta. Él se refugia en estos momentos en Checa, un pequeño pueblo de Guadalajara donde sus padres tienen una casa. Ninguno de los dos ha roto su silencio, por el momento. Ni siquiera después de que saliera a la luz la monumental bronca que mantuvieron el novio a la fuga y su suegro. El que sí lo ha hecho es el cura que iba a casarles aquella fatídica mañana. Antes de que dieran las 12, cuando iba a dar comienzo el enlace, el diestro realizó una insólita llamada que avivó sus dudas. ¿Quién estaba al otro lado del aparato? El sacerdote que, ahora, ha decidido hablar.

El cura que "desaconsejó" a Juan Ortega casarse se pronuncia sobre la 'espantá' del año

Lo que sabíamos hasta el momento es que el cura que iba a casar a Juan Ortega y Carmen Otte tuvo un papel clave en la 'espantá' del año. Nadie podía prever el desarrollo tan surrealista de los acontecimientos. Menos de 24 horas antes, los novios celebraban una 'preboda' por todo lo alto rodeados de los suyos. Se sabe que el diestro acompañó a su futura mujer hasta su hotel. Se despidieron y él le dijo: 'Mañana nos vemos, llega nuestro gran día'. El fatal desenlace a la mañana siguiente se abría precipitado después de una llamada telefónica que realizó el torero al cura que debía casarle. Se trata de Josep María Quintana, conocido en el mundillo porque fue quien convenció a Tamara Falcó para que perdonara a Iñigo Onieva tras su deslealtad.

Al parecer, Juan le llamó para comentarle sus dudas respecto a darse el 'sí, quiero'. Dudas que no eran nuevas, sino que se remontan a hace un año por los continuos desencuentros con su suegro. Por lo visto, el padre de Carmen llevaba tiempo presionándole para que se casara con su hija. Tras escuchar al torero, Josep María Quintana le aconsejó que no contrajera matrimonio. A continuación, Juan llamó a sus padres para trasladarles su decisión. Esto al tiempo que mandó a dos amigos al hotel de su chica para que le contaran la noticia. Cogió entonces sus maletas y se marchó de Jerez de la Frontera con rumbo a Sevilla.

La conversación entre el cura y el torero, al descubierto

El cura de Tamara Falcó -y ahora de Juan Ortega- ha querido arrojar luces sobre la polémica conversación. Y, de paso, desmarcarse de los señalamientos. Josep María Quintana ha confirmado en 'Y ahora Sonsoles' que, efectivamente, la conversación sí se produjo, pero no de la forma que se ha contado. “Juan no me llamó para pedirme consejo”, ha sentenciado enfático, dejando claro que la decisión del torero ya estaba tomada mucho antes de que hablara con él.

“No es verdad. Me llamó minutos antes de la boda para decirme que no se casaba. No me dio más explicaciones que esas”, ha añadido. Con sus palabras, ha querido desmentir con rotundidad que él hubiera influido en el novio de cualquier manera y que tuviera algo que ver con el plantón que protagonizó. También se ha pronunciado sobre el estado anímico de Juan y cómo se está tomando las informaciones que se están vertiendo sobre él. "Está muy afectado. Se están diciendo muchas mentiras. Fui el primero que se quedó sorprendido”, ha sentenciado el párroco.