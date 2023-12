La verdad sobre las conversaciones entre Juan Ortega y Carmen Otte

La 'espantá' del año, protagonizada por Juan Ortega, lejos de quedar en el olvido, sigue dando mucho de qué hablar. La última que reveló datos inéditos sobre la situación de la pareja fue Ana Rosa Quintana. La presentadora de 'TardeAR', con información "de primera mano", dejaba claro en qué punto están los no novios después de que el torero dejara plantada a Carmen Otte en el altar. A la historia de película, con un novio a la fuga que no da la cara, se suma el padre de la joven, que también se ha referido a la monumental bronca que mantuvo con el diestro en noviembre. Un encontronazo que llenó de dudas a Juan y motivó que, finalmente, tomara la peor de las decisiones: cancelar su boda en Jerez de la Frontera a menos de una hora de celebrarse. Ahora ha salido a la luz la última conversación que él y Carmen han mantenido y los motivos que les han llevado a tener que ponerse en contacto.

Carmen Otte toma decisiones respecto a su relación con Juan Ortega

Después de que Juan Ortega optar por cancelar su boda 'in extremis', la actualidad informativa gira entorno a una posible reconciliación. Nada más lejos de la realidad. No hay vuelta atrás, ni por parte del torero ni por parte de su chica. En medio de la tormenta mediática, cada vez se conocen más detalles sobre los motivos que le llevaron a darse a la fuga. Esto apenas una hora antes de celebrarse el enlace, con todos los invitados agolpados en la Iglesia. 500 en total, que tuvieron que regresar por donde habían venido. Carmen Otte no tuvo tiempo ni a estrenar su exclusivo vestido de novia, valorado en la friolera de 6.000 euros. Mientras ella trata de sobrellevar este duro de golpe, va poco a poco dando pasos para poner en orden su futuro más inmediato.

Valga recalcar que el torero tenía claro desde el mismo sábado 2 de diciembre a las 9 de la mañana que no iba a contraer matrimonio con su pareja. Tres horas antes de la celebración, que debía tener lugar a las 12 del mediodía, informó a sus padres y les trasladó que no se casaba. Por lo visto, no hubo ningún intento por parte de sus personas de confianza de paralizar el enlace hasta el último momento. Posteriormente, Juan mandó a dos amigos al hotel donde se preparaba Carmen Otte para que la informaran de la 'espantá'. Toda esta sucesión de acontecimientos es clave para entender el rumbo que ha tomado la conversación que la ahora expareja ha mantenido tras el plantón.

La charla de tú a tú que han mantenido los protagonistas tras la 'espantá' del año

En medio de los rumores de un acercamiento, ya se ha producido la primera charla entre Juan Ortega y Carmen Otte. "Os puedo asegurar que no han vuelto ni han decidido darse una nueva oportunidad. La relación sigue rota", han explicado desde 'TardeAR'. La cardióloga todavía no ha tenido la oportunidad de pedirle explicaciones a su no novio, pero eso no ha impedido a que hayan hablado. ¿El motivo? Zanjar cuestiones 'burocráticas'. "La conversación que se merecen todavía no se había producido. Pero sí podemos confirmar que ha habido comunicación entre ellos para hablar del piso en el que vivían. Un piso que tenían alquilado durante todo este año en Sevilla. Nada que ver con reconciliación”, añadían. Ella se ha marchado del domicilio que, según ha desvelado Carmen Borrego en 'Vamos a ver', está a su nombre, al tiempo que él ha ido recogiendo alguno de sus enseres. Por el momento, la joven se mantiene con sus padres en la casa familiar a la espera de que la tormenta mediática amaine.

"Sí que ha sido una comunicación directa", han confirmado desde el formato que presenta Ana Rosa Quintana. Carmen es consciente de que "todavía se deben una conversación" sobre qué le pasó por la cabeza a su pareja aquel fatídico sábado. Si bien, hace unos días ella no quería escuchar sus explicaciones, "ya está dispuesta a que él se las dé", han sentenciado.