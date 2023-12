Nuevos detalles de 'la fuga del año' han salido a la luz. Desde que Juan Ortega dejase plantada a su novia horas antes de su 'sí, quiero', la historia ha traído mucha cola... Desde una supuesta amenaza hasta el consejo de un cura, pero lo único de lo que hay certeza es de que el torero no acudió a su enlace y que la que iba a ser su mujer, Carmen Otte, no se ha pronunciado desde entonces. Los misterios en torno a lo sucedido son muchos, y uno de los que está suscitando más curiosidad es... ¿Qué pasó con el vestido de novia? Bien es sabido que es uno de los elementos más caros de una boda y también el que causa más sensación. Entonces, ¿Qué hizo Carmen Otte con su vestido nupcial al recibir la llamada de Juan Ortega avisando de que no acudiría al enlace?

Al parecer, según nuevas informaciones, ¡lanzó el vestido por la ventana! El traje, que colgaba impoluto de una percha, como suele ser habitual, cayó a un patio interior. Según 'Libertad Digital', los propietarios del piso no se encontraban en su domicilio, por lo que el vestido habría pasado varias horas tirado en el suelo. Aseguran, además, que la noticia pilló a Carmen en pleno proceso de 'chapa y pintura' mientras la preparaban para el que iba a ser su gran día.

Otra de las preguntas que todos se hacen es... ¡¿Y el banquete?! Pues todo lo que sabemos del menú nupcial es que estaba cuidadosamente elaborado por el catering La Buganvilla y constaba de una selección exquisita de 20 aperitivos, que incluían una copa de gazpacho de tomate y fresones, orly de crema de bacalao, cucurucho de foie y crocanti, entre otras delicias. Como platos principales: una lasaña de perdiz crujiente con bechamel de foie y lubina asada, acompañada de un guiso de haba dulce y parmentier. Como colofón, un suspiro de chocolate con sorbete de mandarina. Pero, ¿Quién se lo comió? Según 'El Economista', acabó convirtiéndose en las delicias de los asistentes a una zambombada que se celebraba en las mismas bodegas donde se iba a celebrar la boda y el resto destinado a un comedor solidario.

Cómo se encuentra Carmen

En estos momentos, Carmen está "destrozada, no para de llorar", afirma su círculo más íntimo. Y es que el que prometía ser uno de los días más felices de su vida se ha convertido en una auténtica pesadilla. La cardióloga, de momento, está en paradero desconocido, aunque según apuntaba Kike Calleja en Telecinco, la novia ha decidido aprovechar el viaje de novios contratado y junto a una amiga, o varias amigas, según el colaborador, estaría en estos momentos en Argentina, el destino su luna de miel.

Mientras ella está al otro lado del océano, los familiares de la novia, han ido al piso en Sevilla donde vivía la pareja para recoger sus cosas. "Vinieron a recoger sus cosas del piso", ha afirmado un vecino de Juan Ortega y Carmen Otte, que vive muy cerca del piso que compartían, en 'TardeAr'.