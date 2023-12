Juan Ortega avisó hace meses a su novia de parar la boda: "No quería casarse y ella lo sabía"

El pasado sábado, 2 de diciembre, iba a ser un día mágico para Juan Ortega y su novia, Carmen Otte, quienes iban a poner el broche de oro a su relación tras más de diez años juntos. Sin embargo, nada salió como se esperaba. Con los 500 invitados ya dentro de la iglesia de Jerez de la Frontera y después de consultar a su cura de confianza, el diestro llamó a su pareja para comunicarle que no se casaba porque tenía dudas. Conforme pasan las horas, vamos conociendo más datos. Entre ellos, la advertencia que le hizo el matador de toros a la cardióloga días antes de sellar su amor, así como la nula implicación de éste en los preparativos del enlace.

Juan Ortega tenía claro que no quería casarse con Carmen Otte, según explica una amiga íntima de la pareja a 'Vanitatis'. “Juan no quería casarse y Carmen lo sabía", cuentan. En concreto, el diestro había hablado en varias ocasiones, y desde hace meses, con la cardióloga sobre la cancelación de la boda para ser así coherente con sus sentimientos. Ese deseo de no pasar por el altar se incrementó después de que el torero volviese de Ecuador, hace tan solo dos semanas. Sin embargo, la médico hizo caso omiso y pensó que esa actitud se debía a los nervios previos al gran día. Él no estaba conforme y volvió a insistir en no querer seguir adelante expresado también la posibilidad de pararlo todo. "Vamos a parar esto que aún estamos a tiempo", le llegó a decir 48 horas antes del día señalado, según explican en el medio citado anteriormente.

Por otro lado, también se ha hecho público que el deseo de no pasar por el altar también se había notado por la poca implicación de Juan Ortega en los preparativos de la boda. "Nunca estuvo convencido de dar ese paso, aunque continuó adelante y quizás debería haberlo parado antes", señalan los allegados al torero. Además, se ha desvelado que él no había cursado invitación a personas del mundo taurino y eran los padres de Carmen "quienes más interés tenían en que este matrimonio se realizara". Como decíamos, conforme van pasando las horas vamos conociendo más detalles sobre los motivos por los que Juan Ortega tomó la decisión de cancelar su enlace a pocos minutos de darse el "sí, quiero". Según ha explicado Omar Suárez en 'Fiesta', el diestro se negó a casarse por miedo después de recibir unas amenazas de "una persona de su pasado que nunca se fue del todo".

Así está viviendo Carmen el tsunami mediático

Carmen Otte está completamente destrozada tras la cancelación de su boda. Está refugiada en la casa de sus padres, no para de llorar y apenas coge el teléfono. El entorno de la cardióloga asegura a 'Vanitatis' que ella no quiere ser famosa y que está superada por el ruido mediático. La joven ha tomado la drástica decisión de aislarse durante los días que se había cogido de vacaciones para disfrutar del viaje de novios. Según Gema López en 'Espejo Público', el círculo cercano de la novia del diestro le habría recomendado que se vaya de viaje con las amigas.