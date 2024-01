Juan Ortega reconoce que "venía arrastrando problemas" antes de su no boda con Carmen Otte

Juan Ortega se ha mantenido en silencio durante 52 días. Ni una sola palabra sobre la decisión más difícil de su vida, pero ahora ha llegado el momento. El torero ha revelado, por primera vez, que plantar a Carmen Otte no fue fruto de un calentón o un arrebato. Sí, fue doloroso, pero lo hizo convencido del paso que estaba dando. Aunque ha revelado que no existieron terceras personas y que él fue el único responsable, ha pedido perdón a su expareja y su familia. "Pido perdón no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Tomarla unas horas antes con todo organizado y los invitados allí...", ha reflexionado. Una confesión en la que incluso ha mencionado los problemas que existían previos y en la que también ha contado cómo le comunicó que todo se cancelaba. "Yo ya venía arrastrando problemas", ha asegurado.

Juan Ortega cuenta que él y Carmen Otte se siguen teniendo mucho cariño

El torero no ha tenido reparo en reconocer que lo más complicado para él es haber hecho daño a Carmen. A pesar de que la cardióloga no ha querido pronunciarse, él sí que se ha dirigido públicamente a ella. "Nos seguimos teniendo mucho cariño, respeto y los dos tenemos mucha paz. Hemos luchado mucho y las cosas no han salido para adelante", ha dicho. Tras mucho reflexionar sobre lo sucedido, tiene algo claro: jamás hubiera querido verse en una situación similar. "Nunca me hubiera gustado ponerle en esta circunstancia. El responsable soy yo, no han intervenido otras personas. Solo tomé la decisión yo sabiendo las consecuencias que tenía, para mí el matrimonio es muy serio para hacerlo seguro, no quería traicionar a Carmen y tampoco a mí mismo", ha sostenido en COPE. En concreto, en el estudio de Sevilla en el que se ha citado con Carlos Herrera.

Una entrevista en la que ha reconocido que su relación no era idílica y que habían superado varios escollos hasta organizar su enlace. "No estaba a disgusto, siempre encontrábamos el motivo por el que seguir luchando por la relación", explica. Esta idea ha sido repetida en varios momentos, algo que ha llamado la atención de oyentes y lectores. "Carmen y yo sabemos la verdad de todo, eso me da mucha paz. Siempre que hemos tenido una situación complicada siempre hemos encontrado el motivo para seguir luchando por nuestra relación", añadía.

Juan Ortega está convencido de que si el pasado 2 de diciembre se hubiera guiado por su cabeza ahora estaría casado con Carmen Otte. Sin embargo, siguió el dictamen de su corazón. "El corazón manda, los sentimientos mandan y eso no se puede controlar. Si hubiese hecho caso a la cabeza en ese momento lo fácil hubiera sido tirar para adelante. Ya estaba todo organizado, pero si lo hubiese hecho y el día de mañana las cosas no van bien...", ha explicado en su primera entrevista de radio. El diestro asume las consecuencias y espera poder pasar página cuanto antes, eso sí, es incapaz de responder a una cuestión. ¿Se reconciliará con Carmen en el futuro? El hispalense no lo sabe. "No te la puedo responder, Carmen es una persona a la que quiero mucho y por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerla daño", finalizaba.

Era Carlos Herrera el que le preguntaba si había sido capaz de ponerse en la piel de Carmen Otte. Si en algún momento se había planteado cómo se hubiera sentido él si le dejan plantado en el altar. "Intento ponerme en el papel del otro, me hubiese dolido en el alma, pero prefiero que ,aunque tarde, se hagan las cosas bien", apuntaba. Del mismo modo, ha hablado también de los 500 invitados, aquellos seres queridos que esperaban celebrar una historia de amor. "Había muchos invitados, mucha gente que había venido de fuera. Es gente que te quiere, que nos tiene cariño y nos aprecia. Al final lo sufren, pero no deja de ser un trastorno", comentaba.