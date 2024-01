La repentina aparición de Juan Ortega tras dar plantón a su novia en el altar

La ‘no boda’ de Juan Ortega y Carmen Otte fue uno de los temas más sonados del final del 2023. El torero dejaba plantada a su futura mujer minutos antes de darse el “sí, quiero” por las dudas, lo que hacía saltar las alarmas de todos los rincones del país. Desde ese preciso instante, el diestro ha permanecido en un hermético segundo plano del que tiene previsto salir para dar continuidad a sus compromisos profesionales.

Fue el pasado jueves, 18 de enero, cuando Juan Ortega protagonizó su primera aparición pública tras optar por no casarse con Carmen Otte. Lo hizo en el ayuntamiento de Sevilla por el rodaje de un anuncio de la próxima Feria de Abril, en la que el maestro estará presente y en la que ya tiene toda su atención puesta para dejar atrás los problemas personales que le han perseguido.

Tal y como ha podido saber Vanitatis, Juan Ortega y otros compañeros de profesión forman parte del vídeo promocional que tiene como objetivo el de popularizar la Feria de Abril taurina de la Ciudad Hispalense: “Es una persona muy educada, callado y respetuoso con todo el mundo, en ningún momento se le veía triste, todo lo contrario, estaba muy ilusionado con su próxima temporada, sabe que es muy importante para él y que lo va a dar todo. Por supuesto que de su vida personal no hizo ningún comentario, nadie le preguntó y él es muy reservado”, han asegurado fuentes cercanas al torero, que le vieron “tranquilo y sereno”.

No será hasta el próximo mes de febrero cuando este spot publicitario llene algunos de los lugares más emblemáticos de Sevilla. Se espera que el rostro de Juan aparezca no solo de manera audiovisual, sino también en carteles que conforman, por ejemplo, el tranvía de la capital andaluza. Es por ello que habrá que esperar unos días más para ver de nuevo el rostro de Ortega después de su sonado plantón a la que iba a convertirse en su esposa. Además, su próxima aparición en un ruedo será el 10 de febrero con motivo de la presentación de la Feria de Valdemorillo. Una faena que compartirá con Alejandro Talavante y Ginés Marín.

Por si fuera poco, amigos cercanos al diestro han indicado al medio citado que el protagonista de la crónica social de las últimas semanas no comprende la repercusión que ha generado lo sucedido: “De verdad que él no lo entiende, ni los que lo conocemos de verdad tampoco, casi dos meses después la gente sigue especulando y haciendo preguntas fuera de lugar. ¿Cuál es el verdadero motivo?, me preguntan con insistencia, y el verdadero motivo ya se ha dicho aunque haya gente incrédula, no estaba convencido del paso que iba a dar, es así de sencillo, así de fácil. La verdad es siempre más sencilla de lo que a veces se quiere intentar hacer ver, aseguran.