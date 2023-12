Juan Ortega abandona España: su paradero tras el plantón a su novia en el altar

Han pasado ya tres semanas del momento en el que Juan Ortega tomó la decisión de cancelar su boda con su novia de toda la vida, Carmen Otte, apenas una hora antes de darse el "sí, quiero". Desde entonces, la información sobre la no boda no ha cesado. El diestro no quería casarse y era algo que se lo había hecho saber a su prometida, aunque esta pensó que su actitud era por culpa de los nervios. Ahora, hemos conocido que el matador de toros ha puesto tierra de por medio y se ha marchado de España.

Juan Ortega abandonó España el pasado 13 de diciembre y puso rumbo al norte de Portugal, tal y como ha confirmado Mónika Vergara en 'Fiesta'. En concreto, el diestro aprovechó ese día para dar esquinazo a la prensa y viajó hasta Porto Alto para instalarse en la finca de un buen amigo, el empresario y ganadero Álvaro Núñez del Cubillo. La razón de su "huida" de nuestro país se debe a que quiere centrarse en su próxima reaparición sobre los ruedos. Esta tendrá lugar el 11 de febrero. "Se ha ido para no estar pendiente de los medios. No ve la tele, no está pendiente del teléfono. De hecho, no lo tiene", cuenta la periodista.

Ahora, Juan Ortega se encuentra tranquilo junto a su amigo, quien le ha brindado protección y le está dando todo lo necesario para que llegue a esa cita taurina en las mejores condiciones. Lo cierto es que el diestro está centrado en su trabajo, sigue así los consejos que un día le dio Enrique Ponce. En ese momento, el ex de Paloma Cuevas le llegó a asegurar que el respeto al toro y a los ruedos estaba por encima de todo. A pesar de ser unas fechas muy señaladas, el torero prefiere estar fuera y alejado de los suyos. Eso sí, la decisión de marcharse a Portugal la consensuó con su familia y su apoderado.

Juan Ortega nunca tuvo clara su boda

Juan Ortega no quería casarse y así se lo hizo saber a su novia meses antes de la boda. Sin embargo, Carmen Otte no le dio importancia a sus palabras y achacó su actitud a los nervios previos al enlace. Según se ha podido saber en los últimos días, el torero veía que eran sus padres y sus suegros los que más interés tenían en que se celebrase su gran día. A día de hoy, también se ha conocido que tanto el diestro como su expareja siguen en contacto y han hablado. Hay quien dice que podrían volver y que el matador de toros estaría dispuesto a pasar por el altar siempre y cuando considere que están preparados para ello.