Juan Muñoz es uno de los concursantes de ‘Supervivientes’, tal y como reveló este medio en exclusiva. El cómico ha llegado a un acuerdo con la productora, sin embargo, lo ha hecho exigiendo sus condiciones y SEMANA conoce cuáles son. El humorista ha aceptado adentrarse en la aventura selvática con un importante caché y habiendo atado cada detalle de cara al concurso, consciente de los frentes que pueden presentarse en las próximas semanas. «Le ha hecho falta negociar. Él quería 20.000 euros por semana y, según tengo entendido, le han pagado 12.000 semanales. Él puso como condición que quería un médico español y una ambulancia cerca en la isla», dicen a SEMANA.

Estas declaraciones llegan de la mano de Luis Alvero, un amigo del pasado de Juan Muñoz. Ni él ni parte de su entorno creen que el cómico sea capaz de aguantar la dureza del reality, no obstante, Juan asegura estar ilusionado y con ganas de sorprender al público. «Le apetece mucho porque dice que es un gran submarinista y que en tema de cazar es muy bueno. Eso sí, ha dicho que él va a sobrevivir de manera individual, él no va con el objetivo de ganar, sino como experiencia y para ganar dinero», comenta Alvero. Aunque esta idea puede que sea derrocada en las primeras semanas y es que Juan Muñoz, al igual que el resto de participantes, deben aprender a trabajar en equipo si quieren llegar a la final.

Juan Muñoz, además, ha compartido con las altas esferas de ‘Supervivientes’ lo que él denomina «una lista negra», que no es otra cosa que un documento en el que nombra a las personas que no quiere que vayan a un plató para hablar mal de él. «En esta lista aparece José Mota», explica esta misma fuente a esta revista. Un dato cuánto menos llamativo si se tiene en cuenta que el otro componente del dúo cómico no ha roto su silencio en ningún programa o revista para hablar de Juan Muñoz. Tan solo utilizó sus redes sociales para aceptar las disculpas de Juan cuando este último le llamó en SEMANA «mala persona» y dijo de él «tener su corazón en el banco».

«Juan Muñoz pronto sacará su verdadero yo»

Será este jueves cuando la audiencia vea a Juan Muñoz saltar del helicóptero, un momento inolvidable que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida y que servirá para descubrir la cara más valiente del cómico. Pero, ¿cómo es en las distancias cortas? Si bien en un principio cautiva con su carisma, quien ha tenido la oportunidad de compartir tiempo con él nos insiste en que en Honduras «pronto conocerán su verdadero yo». «Tiene muy mal carácter. Él no escucha. Cuando lo conoces por primera vez es muy cariñoso, te hace sentir muy bien, pero pronto saca su verdadero temperamento. Es una persona muy hipócrita e intenta aprovecharse de todas las personas que tiene a su alrededor. Según él es una persona importante en España», nos explica el que fuera un buen amigo de Juan Muñoz.