Las circunstancias de Juan José Ballesta frente a la Justicia se complican por momentos. Era el pasado lunes, 9 de octubre, cuando se daba a conocer que el actor conocido por su papel como ‘El Bola’ había sido denunciado por una conocida por un presunto delito de agresión sexual. Hace tan solo unas horas, la supuesta víctima daba en televisión su versión de los hechos, y ahora ha sido el intérprete quien ha tomado la palabra para mostrar total tranquilidad pese al huracán que ocurre a su alrededor.

A través de sus redes sociales, Juan José Ballesta ha dado continuidad a su vida con normalidad. Su día a día parece transcurrir como si nada grave hubiera sucedido, aunque ha reaccionado a las graves acusaciones que la denunciante ha volcado sobre su persona: “Es mentira todo, estate tranquilo. Se va a solucionar. Vosotros me conocéis. Sobran las palabras. Lo que tenga que decir sobre esta chica lo diré en el juzgado. Estoy tranquilo. No tengo nada más que decir sobre este tema”, pronunciaba el artista para el programa de las tardes de Telecinco. Unas palabras con las que deja entrever que está esperando el juicio y poder explicarse largo y tendido.

La presunta víctima rompe su silencio tras la supuesta agresión sexual

Pero lo cierto es que Juanjo no lo tendrá fácil frente a la Justicia. Pese a haber sido atendida en el departamento de psiquiatría del Hospital Infanta Cristina de Madrid con una crisis de ansiedad, la presunta víctima recuerda con detalles lo acontecido y todos y cada uno de los movimientos de Ballesta: “Un día en un parque apareció este chico Juanjo el Ballesta, me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl, en el suelo. Juanjo cogió su mano, me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle”, revelaba en ‘TardeAR’.

En su entrevista, la joven siguió confesando más minucias sobre la noche en la que vivió la presunta agresión sexual que ha situado al actor en el ojo del huracán: “Dijo Raúl: ‘Ahora esta que vaya al cajero, tú la acompañas y que te saque de su cuenta que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte’”, contaba. Y es que, este supuesto ataque ha sido algo absolutamente inesperado para la víctima, que aunque no compartía un vínculo amistoso con Juan José, sí que le “conocía de vista” por vivir en el mismo barrio: “No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo”, puntualizaba.