La preocupación por Juan José Ballesta es total. El actor de películas como ‘El bola’ (2000), o ‘Entrelobos‘ (2010), lleva semanas desaparecido. Así lo han confirmado sus padres este fin de semana a ‘Socialité’, el mismo programa que la semana pasada dio la voz de alarma al recibir mensajes desesperados de amigos del actor. Su entorno lleva semanas sin dar señales de vida: no responde a los mensajes ni a las llamadas que recibe. Además, lleva casi tres meses sin publicar nada en las redes sociales, lo que ha hecho que sus seres queridos estén inquieten. ¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien? La madre del artista ha confirmado que su hijo está «muy centrado en su nuevo proyecto», y que esto explica que no conteste a ningún mensaje. Además, «no tendría cobertura en el lugar en el que se encuentra», por lo que no podría ponerse en contacto con nadie aunque quisiera. Así, ha dejado claro que su mutismo es a caso hecho: está en «paradero desconocido» de manera voluntaria: de momento, «no quiere ser localizado».

La preocupación generada por la ausencia de Juan José Ballesta ha sido tan grande que los padres del actor han indicado que este se ha retirado voluntariamente de la vida pública y que no desea comunicarse con nadie ni se localizado. Ambos han señalado que el motivo de su retiro es que se encuentra «muy saturado» y necesita desconectar. Al parecer se encuentra en un lugar aislada y sin cobertura.

No es la primera vez que el actor preocupa a las personas de su entorno, así como a sus seguidores. Hace exactamente un año, en diciembre de 2021, se le pudo ver mientras circulaba por encima del límite de velocidad (a 180 kilómetros por hora) en el coche de un amigo bailando y cantando, mientras bromeaban sobre su propia muerte. El vídeo se hizo viral y ante la polémica declaró que su único error fue subir el vídeo, pero restaba importancia a los peligros de su conducción temeraria.

“Yo creo que la culpa es mía por poner las historias, yo puse la historia llorando y me dijeron sal, no estés triste, te queremos, me llevaron con el coche a toda pastilla y dije que habéis sacado para alegrarme, no para estrellarme y a los 15 minutos estaba en casa, lo han aprovechado para rellenar contenidos”, se quejaba el actor tras ser pillado a una velocidad extrema en la carretera.

En enero de 2021 tuvo que hacer frente a una difícil situación personal difícil. Se separó de su pareja, Verónica Rebollo, después de 15 años juntos y un hijo en común. El actor compartía este momento con sus seguidores en las redes sociales, donde publicaba un emotivo mensaje: «Qué deciros mi gente bonita. Que han sido tres meses muy duros y lo sigue siendo. Sinceramente. No sé si lo superaré algún día». También pedía a los medios que tratara el tema con «máximo respeto». «Bueno me ha dejado ella la verdad», apuntaba, destacando el enorme cariño que siente hacia la madre de su hijo: «Solo puedo decir que ha sido, es y será siempre siempre… La mujer de todas mis vidas». Y aunque en un principio parecía que la suya sería una ruptura amistosa, meses después la expareja se enfrentó en los tribunales. Ella lo acusó de no hacerse cargo de la manutención de su vástago, Juanito, de 14 años.