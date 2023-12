El cabreo del padre de Juan José Ballesta tras su detención: "Me entero por la tele"

Todo se complica para Juan José Ballesta. Tras ser denunciado por una presunta agresión sexual, el actor ha sido detenido por un supuesto robo con violencia. Un nuevo incidente por el que vuelve a cosechar titulares y estar en el punto de mira. El padre del protagonista de 'El Bola' se ha pronunciado y ha reconocido estar preocupado por su hijo, también cabreado por todo lo que está viviendo el joven en esta última etapa de su vida.

Juan José padre asegura haberse enterado de este último altercado por los medios de comunicación. "Yo sé más o menos lo mismo que vosotros o menos. Yo me enteré de la detención de mi hijo por la televisión. Sé lo mismo que tú o menos", afirmaba en conversación con el programa 'Socialité'. También se pronunciaba sobre cómo está afectando esta situación al actor. "He hablado con mi hijo, claro que sí, y lo está pasando muy mal. Todo el mundo lo pasa fatal en un calabozo".

Las últimas informaciones en las que se ha visto relacionado el intérprete preocupan a su familia. "Estas no son noticias buenas, para nada". En este momento su padre solo quiere que continúe adelante con su carrera en el mundo del cine y que pase, por fin, esta mala racha que está viviendo. "No tengo ni idea de lo que está haciendo mi hijo ni lo que le está pasando, ni nada. Ahora cuando venga me contará qué ha pasado".

El progenitor de Juan José Ballesta ha reconocido que mantiene una buena relación con su hijo, pero no ha ocultado que presenciar los últimos incidentes en los que se ha visto envuelto está siendo una tarea difícil. "Estoy cabreado, preocupado y mosqueado". No entiende qué está ocurriendo en la vida del joven. "El pobrecillo, todo el mundo la toma con él. Yo no sé ni quién es Álvaro ni nada. No suele mi hijo pegar a nadie, ni robar a nadie. Más bien le pegan y le roban a él".

El último problema de Juan José Ballesta ha sido por supuestamente robar a un conocido una cazadora en el madrileño barrio de Hortaleza. El juez decretó la libertad sin cargos tras escuchar su testimonio. La abogada del actor, Beatriz Uriarte, desmentía los hechos. "Es difícil que se haya producido porque, según ocurren los hechos, llega la policía, los intercepta y cuando el denunciante narra que le han robado, cogen a Juan José Ballesta y no encuentran los 50 euros. Para poder verificar si se ha producido el robo, registran el coche y no aparecen ni la chaqueta ni los 50 euros", contaba.