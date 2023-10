Vídeo: Europa Press

Juan José Ballesta vuelve a estar en el ojo del huracán para sorpresa de todos por una noticia que nada tiene que ver con su carrera en el cine. El nombre del actor ha resurgido con fuerzas en los últimos días después de que se conociera una denuncia interpuesta contra él por presunta agresión sexual. Conocido por su papel protagonista en 'El Bola', que le valió un Goya, tendrá que comparecer en un juzgado de Parla, en Madrid, el próximo 7 de noviembre en calidad de investigado. En otras palabras: por el momento, y como ha confirmado su letrada, Beatriz Uriarte, no ha sido acusado formalmente.

Según consta en la denuncia, la mujer de 47 años es amiga de la infancia y antigua vecina del intérprete de 35 años, nacido en el municipio de Parla. Unas informaciones que la abogada de Ballesta ha negado de forma tajante. "Mi cliente lo que refiere es que no conoce a esta persona en tanto cuanto no la conoce, yo tampoco puedo aportar muchos más datos del procedimiento", asegura.

"Me extraña que esto haya podido ocurrir; tienen una diferencia de edad muy amplia"

Los hechos ocurriendo, supuestamente, una noche del pasado mes de julio en Parla. De nuevo, de acuerdo a la denunciante, Juan José Ballesta le habría introducido su mano dentro de la ropa interior a la denunciante y le habría realizado tocamientos. "Me extraña que esto haya podido ocurrir porque tienen una diferencia de edad muy amplia. Cuando esta señora tenía diez años, que está en su infancia, mi cliente todavía no había nacido. Es un poco difícil que sea su amiga de la infancia. También es muy complicado que sea su vecina porque por lo que hemos podido ver no viven en el mismo bloque. Al parecer tampoco vive en el mismo sitio que mi cliente", ha zanjado la abogada del actor.

Por el momento, Juan José Ballesta no ha sido detenido, solo citado en el juzgado de cara a esclarecer los hechos de los que se le acusa. Algo que Beatriz Uriarte ha querido dejar claro. "Mi cliente no tiene ningún tipo de antecedente ni penal ni policial ni ha existido ningún tipo de sentencia. Por lo tanto, hay una investigación y declararemos ante la autoridad judicial. No ha sido acusado de nada porque ni siquiera ha sido ratificada la denuncia por parte de la denunciante", ha sentenciado.