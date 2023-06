Juan, el hijo Lydia Bosch que triunfa como influencer

A pesar de ser una de las actrices que más veces se ha colado en los hogares españoles debido a las series que ha protagonizado, lo cierto es que Lydia Bosch siempre ha sido muy celosa de su intimidad. La vida privada de la que fuera protagonista de 'Médico de familia' siempre ha permanecido en un estricto plano secundario. De igual manera sucede con sus tres hijos, Andrea Molina y los mellizos, Ana y Juan. Este último triunfa en las redes sociales con sus faceta de tiktoker.

Juan Martín, el hijo de Lydia Bosch, triunfa con sus vídeos en TikTok, la plataforma en la que acumula casi 300.000 seguidores. En 2021, los mellizos cumplían la mayoría de edad y ambos, como cualquier adolescente, probaban suerte en esta conocida red social. Aunque era el joven quien lograba conseguir una gran comunidad de fieles. En concreto, Juan se define a sí mismo como "tiktoker en prácticas" y utiliza el nombre de "papriiiii" para darse a conocer.

Los vídeos de Juan se caracterizan por su gran sentido del humor y sarcasmo, así como los típicos challenges de baile, así como dúos. Le gusta interactuar mucho con sus seguidores y no duda en lanzarles preguntas con las que puedan reflexionar. "No sé quién inventó la costumbre de cuando es el cumpleaños de un amigo tienes que subir a Instagram una foto felicitándole. ¿Por qué?", pregunta con humor. Nunca ha utilizado sus apellidos para conseguir más seguidores. Uno de los vídeos que más visualizaciones acumula, más de tres millones, es uno en el que podemos verle usar un filtro en el que le dice cuándo va a encontrar el amor. Un divertido vídeo en el que se le da como respuesta "cuando las vacas vuelen" y tarda un buen rato en darse cuenta del significado. "Ya no vuelvo a jugar a ningún juego de Tiktok", decía posteriormente.

Los hijos de Lydia Bosch comparten su día a día en las redes sociales

Aunque llevan una vida discreta, lo cierto es que los mellizos de Lydia Bosch se están ganando su sitio en las redes sociales. Especialmente Juan, quien atesora cerca de 300.000 seguidores en Tiktok, la red social tan popular en los jóvenes. Ana acumula mucho menos, casi dos mil seguidores, aunque muestra una faceta diferente a la de su hermano. En concreto, a ella podemos verla hacer diferentes bailes y tendencias sola o acompañada de amigos. En más de una ocasión ha contado con la ayuda de su madre. Por su parte, la hija mayor de la actriz, Andrea Molina, fruto de su relación con Micky Molina, se está ganando su propio espacio en Instagram, donde acumula más de 60.000 seguidores y muestra su día a día. Recientemente, no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a su madre con unas imágenes en las que aparecía de pequeña.