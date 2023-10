El 'zasca' a Juan de Val de parte del Planetario de Madrid

A Juan del Val le gusta cazar polémicas. Ha hecho de esa característica de su personalidad su personal marca. No en vano, es desde esa definición que Pablo Motos le presenta cuando comienza la tertulia de los jueves de 'El Hormiguero', donde colabora. "El polémico Juan del Val", exterioriza siempre el presentador del programa de Antena3. Su última controversia llega con regalito incluido. Un 'dardo' por obra y gracia de los responsables del Planetario de Madrid, que se dieron por aludidos después de que el marido de Nuria Roca los llamara de forma indirecta "los pesados de las constelaciones".

"Mira qué bien se ve Orión, ¿no lo ves? Ni lo veo ni me interesa. Yo no he visto una constelación de esas en mi vida. Ni la Osa Mayor... ¿Tú has visto una de esas, Pablo, de verdad, de verdad?", le preguntaba este jueves 13 de octubre Juan del Val a Pablo Motos durante la tertulia. Un espacio que, en los últimos meses, ha acaparado toda la atención mediática después de que Tamara Falcó fichara como colaboradora permanente. La marquesa de Griñón se ha convertido en la gran protagonista de los jueves por los jugosos y divertidos detalles que siempre desvela de su vida y de la de sus familiares

Los colaboradores hablaban de "esas cosas" que habría que "borrar de un plumazo". Básicamente porque no sirven para nada o no interesan a nadie. En el caso del también escritor, dejó claro con su postura que podría prescindir perfectamente de los "pesados de las constelaciones"."Casiopea, Orión y yo no entiendo nunca nada. Que no, que no me interesa", continuó diciendo.

"Regocijarse en la propia ignorancia es solo propio de ignorantes"

Sus palabras no han sentado bien a la comunidad científica responsable de esta rama del conocimiento. No están de acuerdo con "regocijarse en la propia ignorancia" ni en la falta de conocimiento. Mucho menos de "presumir de aquello que no se sabe" bajo el argumento de que "no sirve de nada". Esto le recordaba a Juan del Val un día después de sus contundentes declaraciones Rodrigo González Peinado, uno de los astrofísico, planetarista y divulgador científico más reconocidos de nuestro país.

Pero ahí no ha quedado la cosa. Los responsables del Planetario de Madrid han salido a la palestra y, ni cortos ni perezosos, le han extendido una invitación muy especial, con 'zasca' incluido. A Juan y al propio Pablo Motos, quien también reconoció durante la emisión del programa que no era capaz de distinguir las constelaciones. "Invitamos a Juan del Val y Pablo Motos al Planetario a enseñarles, no solo la Osa Mayor y Orión, sino las otras 86 constelaciones que podemos ver en el firmamento", han escrito en la cuenta oficial del centro. Y puntualizaban: "Es fácil verlas si sabes dónde buscar":