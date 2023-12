Juan del Val da nuevos detalles sobre la no boda de Juan Ortega: "Es honesto consigo mismo"

Se ha cumplido ya una semana del momento en el que Juan Ortega tomó la decisión de cancelar su boda con su novia, Carmen Otte, apenas una hora antes de darse el "sí, quiero" y después de haberlo dado todo en su preboda un día antes. El torero está en el centro del huracán mediático y parece que lo único que quiere es esperar a que pase la tormenta. En medio de todo esto, la información no cesa y cada vez conocemos más detalles sobre la motivación que habría tenido el matador de toros para suspender su enlace. Ahora, ha sido Juan del Val, íntimo amigo del protagonista, quien ha arrojado más luz sobre el asunto.

Juan del Val era uno de los 500 invitados al enlace de Juan Ortega y Carmen Otte y ha sido este domingo, 10 de diciembre, cuando ha accedido a desmentir algunas de las informaciones que se han dado sobre esta no boda en 'La Roca'. Además, también ha arrojado algo de luz sobre el asunto. El marido de Nuria Roca ha dejado claro que no hay una tercera persona que ha provocado que el torero se echara para atrás en el último momento. "Es completamente mentira y nadie lo ha podido demostrar. ¿Cómo va a haber terceras personas?", decía. En concreto, el tertuliano hacía referencia a la información que se daba hace unos días en la que se aseguraba que el torero recibió una amenaza de una persona de su pasado que no se habría ido de su vida.

Ante esta negación, uno de los colaboradores de 'La Roca' le preguntaba por la posibilidad de que Juan Ortega le hubiera ocultado ese detalle. "No sé nada de la vida, solo digo que eso nos verdad. Lo que ha sucedido tiene que ver con una coherencia absoluta y una manera de ser de Juan Ortega", insistía Juan del Val. Por otro lado, el marido de Nuria Roca también admitía que la decisión del matador de toros venía de lejos. "Hay realidades que desconocemos de cuando le entran las dudas que, desde luego, no fueron de esa misma mañana. Yo digo que él es una persona que no se traiciona en ningún aspecto de la vida y, por lo tanto, ha tomado una decisión enormemente coherente. No se traiciona, es honesto consigo mismo", señala el escritor.

Juan Ortega avisó a su pareja meses antes de parar su boda

Juan Ortega no quería casarse y así se lo hizo saber a su novia meses antes de la boda. Sin embargo, Carmen Otte no le dio importancia a sus palabras y achacó su actitud a los nervios previos al enlace. Según se ha podido saber en los últimos días, el torero veía que eran sus padres y sus suegros los que más interés tenían en que se celebrase su gran día.