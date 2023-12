Juan del Val estalla contra quienes "acusan" a Juan Ortega tras el plantón a su novia

Juan del Val le ha querido echar un capote a su amigo Juan Ortega. Tras la 'espantá del año' del torero, como ya han pasado a denominarlo, el colaborador de 'El Hormiguero' ha querido rectificar las duras valoraciones que emitió sobre su surrealista comportamiento el pasado sábado. El diestro se ha convertido en el protagonista del momento después de dejar plantada en el altar a su novia, Carmen Otte. De acuerdo con varias informaciones, una hora antes del enlace, con la iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera (Cádiz), abarrotada de invitados Juan Ortega hizo una llamada que lo cambió todo. Después de esta charla, se puso un contacto con su pareja, con la que llevaba diez años, y le expuso que no se casaría. Su amigo y uno de los asistentes al enlace ha alzado ahora la voz alto y claro contra quienes le acusan por el plantón.

Juan del Val, muy duro contra Juan Ortega antes de defenderle

"Nos dicen que tiene dudas y no quiere terminar de dar ese paso", comenzaba explicando Juan del Val en 'La Roca', presentado por Nuria Roca. El colaborador de Atresmedia acudía al formato de su mujer donde colabora un día después de la no boda de Juan Ortega. Inevitablemente, se refería a la noticia del momento, todavía sorprendido por la decisión de su amigo de cancelar su boda 'in extremis'. El también escritor recordaba entonces cómo les habían trasladado que el novio se había dado a la fuga. Fue el padre de Carmen Otte, y padrino del enlace, quien tuvo que salir al paso y comunicar a los 500 invitados agolpados en la iglesia gaditana que el diestro no iba a presentarse. Nadie daba crédito, reconocía el marido de Nuria Roca, al tiempo que confesaba que todavía estaba impactado con lo vivido. O no vivido.

"Empatizo mucho con la novia. Es una situación enormemente dura. Nadie entiende la situación. Él es un tipo enormemente íntegro", aseguraba. Del Val no dudaba en señalar a su amigo por lo que él consideraba una gestión "horrible" de los tiempos. "Se lo ha montado fatal y ha hecho mucho daño. No solo a su pareja, sino también a toda la familia... A todos los invitados que tuvieron que desplazarse hasta Jerez, vestirse para la ocasión...", sentenciaba.

"Hablamos sin saber y condenamos inventándonos el delito"

Ahora, Juan del Val ha querido dar un paso al frente y ponerse del lado de su amigo. Para ello, ha echado mano de su cuenta oficial de Instagram donde ha compartido una fotografía junto a Juan Ortega y un tajante mensaje. Sus palabras no dejan nada a la imaginación: no comulga con quienes acusan al diestro de dar plantón a su novia minutos antes de contraer matrimonio. "Hablamos sin saber, acusamos sin pruebas, juzgamos sin información y condenamos inventándonos el delito… Exigimos una explicación sin fisuras, la obligación de que las cosas siempre cuadren. Esa necesidad de que en la vida dos más dos siempre sean cuatro… La mayoría de comentarios de este post serán una buena prueba de lo que digo", ha escrito el colaborador, visiblemente molesto.

Cómo él mismo predecía, su comentario ha recibido un aluvión de críticas por su giro de guion. "Con lo chungos que os ponéis con otros cambios de opinión (por ejemplo del Presidente ) y lo comprensivos que sois cuando son vuestros colega", le contestaba una anónima. "Creo recordar que fuiste el primero de hablar del tema en el programa de 'La Roca'. Si los medios de comunicación no sacasen este tipo de cosas el resto de los mortales no hablaríamos de algo, que en verdad, nos la trae absolutamente al pairo", sentenciaba otra usuaria.