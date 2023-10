Juan Avellaneda, diseñador y amigo de Tamara Falcó, habla de su dura batalla contra el cáncer: "Tuve un susto reciente"

Juan Avellaneda es uno de los diseñadores de moda más mediáticos de España. Lo mismo aparece cocinando en el concurso 'MasterChef Celebrity' (La 1) que haciendo de jurado en el programa de moda 'Rediséñame' (Cuatro). En el trato personal es muy cercano y no rehúye ninguna pregunta, ya sea personal o profesional. Hace unos días le hemos visto en "10 emociones, 10 rosas", una exposición que quiere sensibilizar sobre el cáncer de mama. Al acto le acompañaban Amaia Salamanca, Ana Locking e Isabelle Junot, con quien comparte una gran amistad desde hace años. No dudó en hablar de lo que supuso para él haber sufrido cáncer de testículo y de todo su proceso de recuperación. Ahora mismo está muy atareado con nuevos proyectos, pero ha hecho un hueco a la revista SEMANA para hablarnos de cómo afrontó la enfermedad y de la relación con su amiga Tamara Falcó, una persona por la que se nota que siente un especial cariño.

¿Cómo fue el momento en el que te diagnosticaron cáncer de testículo, y cuál fue tu reacción inicial?

Al principio, fue un shock total. Descubrí un pequeño bulto y fui al médico, motivado en gran parte por lo que había vivido con mi madre. Tras una ecografía, me llamaron de vuelta casi inmediatamente y me pidieron que regresara al consultorio. Mi primera reacción fue de miedo y negación, incluso intenté posponer el regreso al médico debido a una reunión que tenía, pero claramente era una evasión de la realidad que enfrentaba. Ojalá hubiera tenido, en ese momento, acceso al servicio de atención psicológica de la línea telefónica que gestiona la Asociación Española Contra el Cáncer y que también apoya Solán de Cabras.

¿Cómo manejaste la situación durante las primeras etapas del diagnóstico y tratamiento?

Con solo 20 años, no estaba preparado para manejar esa información. Guardé todo para mí, regresé al médico, y antes de darme cuenta, ya me estaban realizando una biopsia y programando una cirugía. Me explicaron la urgencia de actuar debido a la rapidez con que se regeneran las células a mi edad. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo para procesarlo, y realmente comencé a digerir la situación una vez que ya había pasado lo peor.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación, incluyendo las revisiones periódicas?

Las revisiones periódicas se convirtieron en una parte de mi vida, y aunque hubo un tiempo en que se espaciaron más, un pequeño susto reciente hizo que volvieran a ser más frecuentes. Aunque no es algo en lo que piense todo el día, sí hay una tensión subyacente que resurge con cada revisión.

¿Cómo crees que la moda y el diseño pueden ayudar a mejorar el bienestar emocional de las personas afectadas por el cáncer?

La moda tiene un papel importante, especialmente para las mujeres a las que les han tenido que hacer una mastectomía u otro tipo de cirugía. Algunas marcas han creado prendas especiales como sujetadores o tops que ayudan a las mujeres a sentirse más cómodas con su cuerpo. Esto contribuye a una especie de normalización y permite que las mujeres tengan opciones de moda que se adapten a sus necesidades específicas tras enfrentar el cáncer.

"La superación del cáncer me ha dado más libertad creativa"

Quería preguntarte sobre Isabelle Junot que también estuvo en el evento. En junio pasado fue madre y, casi un mes después, falleció su suegra, Marta Chávarri. ¿Cómo la viste de ánimo en el evento?

La vi muy bien, la verdad. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, así que pude percibir su ánimo positivo. Está muy feliz y encantada con su niña. A pesar del doloroso suceso de perder a su suegra, y considerando todo lo que implica, creo que están en una buena etapa. Tener una hija es algo maravilloso y pienso que lo está disfrutando enormemente.

¿Y tú has considerado la posibilidad de tener hijos en el futuro?

Por el momento, no me lo planteo. Es cierto que hubo un tiempo, especialmente cuando me diagnosticaron el cáncer de testículo, en el que sí lo consideré. Incluso llegué a informarme sobre el funcionamiento de los bancos de esperma por si decidía tener un hijo más adelante. Sin embargo, tuve mucha suerte con la cirugía, ya que detectaron el cáncer muy temprano, y solo requerí una pequeña intervención. Por lo tanto, no tuve que recurrir a la preservación de esperma, aunque estaba dispuesto a hacerlo si era necesario. Tenía todo muy estudiado y planificado en caso de que la situación lo requiriera. Pero, era tan joven en aquel momento, que fue un shock enfrentarme a ese tipo de decisiones sobre mi futuro.

¿Sigues alguna dieta específica o rutina de ejercicios para mantenerte en buenas condiciones?

La verdad es que no. Además, practicar deporte no me atrae. Aunque intento comer de manera más o menos equilibrada y evito los alimentos poco saludables, no sigo una dieta específica. Mi forma de mantenerme activo es ir caminando a todas partes en lugar de usar los medios de transporte. Nada más. Yo no voy al gimnasio.

¿De qué manera tus experiencias personales se reflejan en tus diseños y colecciones? ¿Cómo llevas a cabo este proceso?

Mis diseños y colecciones reflejan mis experiencias personales, muchas veces sin que me dé cuenta. La superación del cáncer me ha dado más libertad creativa. Ahora diseño lo que me gusta y dejo más de lado la necesidad de seguir las tendencias del momento. Si quiero diseñar una colección atrevida o con estampados únicos, pues lo hago porque es lo que quiero expresar en ese momento. Todas mis experiencias personales me han permitido convertirme en una persona más auténtica y valiente a la hora de expresar y explorar lo que realmente quiero a través de mis diseños y colecciones.

"Íñigo y Tamara están disfrutando mucho de este momento de su matrimonio"

En 2020, colaboraste con Tamara Falcó en la colección 'Avellaneda Loves Tamara'. ¿Hay alguna nueva colaboración o colección en la que estéis trabajando actualmente?​

Por ahora, no planeamos trabajar juntos otra vez porque Tamara está colaborando con Pedro del Hierro. Cuando hicimos la colección que mencionas, ella no estaba con ninguna marca, así que fue fácil unirnos. Pero ahora, como está con otra marca, es difícil planear una nueva colección juntos. Aun así, en el futuro, si ambos queremos y se puede, podríamos colaborar de nuevo. La colección que mencionas surgió de forma muy natural después de participar en el programa 'MasterChef Celebrity'. Decidimos hacer algo que mostrara lo que a cada uno le gusta en el diseño, combinando mi estilo más sencillo con el amor de Tamara por los colores brillantes. Aunque no buscábamos vender mucho, la colección gustó a la gente, lo cual nos alegró. Todo el proceso, desde diseñar hasta tomar fotos para la publicidad, fue divertidísimo. Por ejemplo, las fotos de la campaña mostraban momentos reales de nosotros bailando y mostrando el espíritu divertido de la colección. Así que, aunque no hay planes por ahora, quién sabe, podríamos trabajar juntos de nuevo en el futuro.

Tras la celebración de la boda, ¿has tenido contacto con Tamara?

Sí, hemos estado en contacto y ella está muy feliz. De hecho, hace poco confesado que su relación, ahora con Íñigo, es como antes de casarse, pero mejor todavía. Está disfrutando mucho de esta etapa de su vida y de su matrimonio. Aunque se especula mucho sobre su futuro, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de tener hijos, ella está viviendo al máximo el presente.

¿Qué opinión te merece que Tamara ahora haya colocado unos maceteros XXL en su ático reformado?

No he visitado la casa, solo vi el diseño del piso nuevo que me envió para saber mi opinión. No sabía el tema de los maceteros hasta que lo has mencionado, pero tiene su lógica. Siempre tiene a la prensa encima y quiere proteger su intimidad. En la calle, en los photocall o en el trabajo, ella comparte cosas, pero entiendo que, dentro de casa, a todos nos gusta tener un poco de intimidad. Si no, sería como estar en "Gran Hermano".

"Me encantaría vestir a Julianne Moore"

¿Cómo definirías a Tamara Falcó como persona? Porque de ella se ha dicho de todo.

Tamara es una de las personas más auténticas que conozco y se comporta igual delante y detrás de las cámaras. Es sincera, sin dobles caras. Por supuesto, tendrá cosas que se guarda para sí misma, pero eso es diferente. En cuanto a su carácter, me parece que es un 10. Es cierto que puede ser exigente en algunas cosas, pero eso es normal. Al final, si uno es exigente consigo mismo, también lo será en su trabajo, y yo soy igual. Veo en ella una bondad increíble y mucha transparencia. De hecho, lo que más enamora de Tamara es esa transparencia que muestra ya sea en un photocall o en un programa de televisión.

¿Crees que Tamara e Iñigo congenian bien en cuanto a carácter?

Sí, creo que se complementan bien. Recientemente, salieron unas fotografías de ellos dos en el aeropuerto de Roma y había gente que me preguntaba si estaban tan felices como parecía. Yo les confirmé que sí, esas fotografías son un reflejo de cómo son. El hecho de que se pongan a bailar o se muestren felices, de un modo tan espontáneo, dice mucho de cómo se complementan el uno al otro.

¿Qué tal está siendo tu experiencia en el programa 'Rediséñame'?

Muy buena, la verdad. El programa envía un mensaje sobre el consumo responsable, especialmente a los jóvenes, alentando a reciclar y transformar prendas en vez de comprar moda rápida. Veo que el mensaje también está llegando a la gente a través de mis redes sociales. Ahora, repetir un atuendo ya no se ve mal, incluso la Reina Letizia lo hace, y eso ayuda a reducir la presión de siempre tener algo nuevo que ponerse. Por ejemplo, me parece absurdo no repetir un vestido en diferentes bodas. 'Rediséñame' muestra cómo transformar una prenda si te has cansado de ella, prolongando su uso.

¿Qué celebrity te gustaría vestir que aún no has tenido la oportunidad, y consideras que sería tu sueño?

Julianne Moore, por ejemplo. Siempre me ha parecido sumamente elegante y contemporánea. A diferencia de la tendencia general de desear vestir a famosas más jóvenes como Beyoncé o Lady Gaga, que también me encantaría, siento una admiración especial por Julianne. Me fascina la clase y la elegancia que transmite. Además, creo que las mujeres de su edad pueden lucir igualmente cool y maravillosas que las más jóvenes. Siempre me ha gustado la idea de diseñar para mujeres un poco más maduras, rompiendo así con ciertos estereotipos que todavía existen en la industria de la moda.