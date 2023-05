Juan Avellaneda da la cara por Tamara Falcó ante el aluvión de críticas

En los últimos días, Tamara Falcó ha sido objeto de numerosas críticas. En las redes sociales hay quien la califica de ser una mujer "altiva" y "prepotente". Unos calificativos que para su amigo Juan Avellaneda no se corresponden con la realidad. El diseñador no ha dudado en salir en defensa de su amiga. "Eso en absoluto, Tamara es una de las pernas más fáciles con la que trabajar", ha explicado. "Sí que es verdad que es una persona con opinión y es exigente con el resto igual que con ella misma. ¿Tú te casarías con algo o te pondrías una prenda que a lo mejor no te convence mucho?". No se pierda el vídeo para ver la reacción del modisto cuando le hablan de los comentarios sobre la socialité.

Vídeo: Europa Press

En cuanto a los rumores de plagio en el primer vestido, Juan Avellaneda explica: "Yo vuelvo a decir que no hay nada de plagio, que al final cualquier diseñador se inspira en otras cosas, yo soy el primero, si entráis en mi Instagram podéis ver inspiraciones con las que creo otras cosas y ya está, no tengo nada más que decir". En cuanto a si es verdad que había más de 16 personas en esa prueba y que a ninguno les gustó el vestido, Juan aclara: "Yo mi opinión se la di a ella y ya está. Bueno aún faltaban cosas por acabar y ya está. No voy a decir nada en contra de nadie".

En el nuevo proceso de creación con Carolina Herrera, Juan Avellaneda destaca cuál ha sido su papel: "Yo estoy pendiente en todo el proceso como se me pidió y ya está. Sea aquí o en Cuenca". Asimismo, explica su ausencia en este viaje a Nueva York junto a Tamara: "Yo tengo hoy un rodaje y mañana un tema de televisión, es lo único que te puedo decir".