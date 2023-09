Aunque las circunstancias frente a la Justicia cada vez son más complicadas para Daniel Sancho, hay quienes incluso entienden su postura. El hijo de Rodolfo Sancho llegó a decir que había sido “rehén” de Edwin Arrieta, motivo por el que habría optado por acabar con su vida. Sin embargo, no sería el único hombre al que se le habría pasado por la cabeza esta trágica idea, ya que otro joven que fue, supuestamente acosado por el cirujano, también pensó lo mismo.

Si bien era durante el pasado lunes, 18 de septiembre, cuando salía a relucir el testimonio de un testigo que aseguraba haber denunciado al colombiano por acoso y agresión física, ahora se ha sentado en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. El hombre en cuestión ha respondido a las cuestiones de Sonsoles Ónega sobre su vínculo con Edwin Arrieta: “Desde el primer día mostró interés sentimental en mí y ha hecho todo lo posible para estar conmigo”, aseguraba, para después entrar en detalles sobre la actitud obsesiva del médico.

Tal fue el punto de tensión al que ambos llegaron, que incluso el cirujano habría llegado a perseguir a este joven, que intentó huir sin éxito, ya que Edwin le tiró al suelo y se puso encima para evitarlo: “Me mordió la mano”, ha confesado. Un ataque que en mucho se asemeja al que contó Daniel Sancho a la policía tailandesa, ya que reveló que Arrieta también le mordió para intentar defenderse en los últimos minutos que estuvo con vida.

Habla el chico que denunció a Edwin: "Viví lo mismo que Daniel Sancho"

Para el entrevistado, su situación con el colombiano llegó a ser extrema, razón por la que ha llegado a comprender a Daniel: “Si no me hubiera matado, lo hubiera hecho yo”, ha admitido en pleno directo. No obstante, agradece que su “mente no llegara al nivel de él”, ya que quizá hubiera tenido que lamentarlo luego al estar prisionero en la cárcel de Koh Samui, al igual que el hijo de Silvia Bronchalo. Aun así, entiende su postura y empatiza con ella ya que “vivió lo mismo” que el joven español ha contado a las autoridades.

Supuestamente este joven tuvo que renunciar a su trabajo por las amenazas de Arrieta, que estaba dispuesto a “formar un escándalo” en la oficina del chico con tal de que accediera a sus propuestas. Incluso le chantajeó con hacer daño o a él o a su familia, algo que llevó a cabo al darle una paliza en la puerta de su casa por la que denunció al cirujano. Un movimiento del que se enteraron los seres queridos de Edwin que, lejos de hablar con él, pidieron a la presunta víctima que retirase los cargos: “Es como si mi denuncia fuera un chiste”, se ha quejado.

La enemistad entre este chico y Edwin fue in crescendo con el paso del tiempo, hasta el punto de verse las caras frente a un juez. En esas circunstancias, el cirujano supuestamente dijo que le amaba y que “era suyo”. Unas declaraciones que sembraron el pánico en la vida del entrevistado, que ha confirmado haber tenido que “cambiar de número de teléfono y de casa”, ya que su rutina no ha vuelto a ser la misma al tener cierto miedo a volver a cruzarse con el colombiano.