Jota Peleteiro y Miriam Ruiz ya no se esconden: comparten su primera foto juntos

Miriam Ruiz ha confirmado lo que ya era un secreto a voces. La joven no quiere esconder más su amor hacia Jota Peleteiro y ha compartido la primera instantánea junta de la pareja en un ambiente que nada tiene que ver en el trabajo. Varios meses después de la ruptura entre el futbolista y Jessica Bueno, él quiere seguir adelante con sus planes y con su futuro al lado de Miriam Ruiz, la mujer que le ha devuelto la ilusión. Han esperado un tiempo prudente para confirmar algo que ya era de dominio público pero que ellos han preferido mantener en silencio hasta ahora, cuando Miriam ha querido gritar a los cuatro vientos su relación con Jota Peleteiro.

Miriam Ruiz ha compartido una romántica fotografía al lado del ex futbolista. En ella aparecen con una mirada cómplice y una sonrisa que deja entrever el dulce momento que están viviendo. Brindando refresco en mano, la pareja decide ya no esconder y disfrutar de su amor sin miedo a nada. Una imagen que, de momento, tan solo se puede ver en las historias de ella, mientras que él ha preferido, al cierre de este artículo, no compartir ningún tipo de contenido que tenga que ver con su estado sentimental.

Miriam Ruiz comparte la imagen que confirma lo que era un secreto a voces

Jota Peleteiro está centrado en su trabajo e intenta, en la medida de lo posible, pasar desapercibido tras su ruptura con Jessica Bueno. Sin embargo, es consciente de que en el momento que él publique su primera foto con Miriam Ruiz, el foco volverá a ponerse sobre él y sobre su nueva relación que podría haber sido el detonante para poner punto y final a su anterior matrimonio con la maniquí. El ex futbolista prefiere ser cauto y cuidadoso con el contenido que comparte en Instagram, siendo consciente de que muchos seres queridos de la propia Jessica, que también han formado parte de su vida, pueden ver una imagen que no hará ni pizca de gracia a Jessica Bueno.

Mientras tanto, Jessica Bueno sigue volcada en el trabajo. En el ámbito profesional no le puede ir mejor a la modelo. Hace escasas semanas la veíamos desfilar en SIMOF, la semana de la moda flamenca de Sevilla, y este fin de semana acudía a una fiesta post Goya, donde brilló como una estrella de cine. Una cita que, precisamente, también tenía lugar en su tierra natal, en Sevilla. Y es que siempre que la modelo encuentra un hueco en su agenda o es Jota Peleteiro quien se queda con los hijos que tiene en común, ella no duda en desplazarse hasta la capital hispalense para disfrutar de su familia y refugiarse en ellos. Para Jessica Bueno no ha sido fácil esta ruptura, pues aunque ella en un principió aseguró que era un divorcio amistoso, poco tiempo después no dudó en eliminar cualquier rastro de él y, ahora, ni siquiera le sigue en el universo 2.0

Jota Peleteiro eliminó todo el rastro de la modelo en sus redes sociales

Sin embargo, el primero en borrar todas las imágenes que compartían y dejar de seguirla fue Jota Peleteiro. Un gesto que realizó pocos días después de que saliera a la luz su ruptura, lo que hizo presagiar que no eran tan amistoso como en un principio ellos mismo anunciaron. Con el paso de las semanas, el tiempo ha dado la razón y, ahora, la aparición de Miriam Ruiz ya es el detonante final.