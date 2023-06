Tan solo un mes después de haberse comprometido, Jota Peleteiro y Miriam Ruiz han comunicado que sus vidas toman caminos separados. "Para evitar posibles malos entendidos Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación", indicaban en redes.

Fue el pasado mes de mayo cuando la pareja confirmaba que quería dar un paso más en su relación y anunciaba que tenía planes de boda. Una sorpresa para muchos, entre ellos sus seguidores, ya que el romance había iniciado unos meses atrás. Miriam publicaba entonces una imagen en la que mostraba un espectacular anillo de compromiso y añadía el siguiente comentario: "Yo dije sí". Poco después, el exfutbolista hacía partícipes a sus seguidores de este destacado momento. La relación de ambos ha copado muchos titulares en los últimos meses. Se trata de la primera novia del gallego tras su separación de la modelo Jessica Bueno, madre de sus hijos.

La inesperada ruptura de Jota Peleteiro y Miriam Gurutze

Conscientes de la repercusión de la noticia, el exfutbolista ha preferido retirarse de las redes sociales y ha eliminado su página de Instagram. Mientras que Miriam ha borrado todas las fotos en las que aparecía con Jota Peleteiro quien está viviendo una etapa de profundos cambios a nivel personal. En noviembre de 2022 confirmó que se separaba de Jessica Bueno después de casi una década juntos. Tiempo en el que habían formado una gran familia. Tienen dos hijos en común, Jota Jr y Alejandro. La sevillana es madre de Fran, su hijo mayor fruto de una relación anterior con Kiko Rivera. La separación de la pareja no ha estado exenta de polémica. Él incluso publicó una imagen atacando al actual novio de Jessica Bueno, Pablo Marqués. "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines", señaló.

Ante los rumores que surgieron en su momento sobre los motivos de la separación, Jota Peleteiro se defendió públicamente. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica", afirmaba en conversación con una periodista del programa 'Fiesta'. También confirmaba que a sus hijos no les iba a faltar nada: "Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos".